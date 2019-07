Intervistë me kritikun letrar francez, Juan Asensio

Ju sugjerojme

Juan Asensio (1971, Lyon) është eseist dhe kritik letrar, autor i një eseje mbi veprën e George Steiner (Fjala dihat mbi pluhurin tonë, Harmattan, 2001), një përmbledhjeje me tekste kritike (Kritika vdes e re, Éditions de Rocher, 2006), i një vepre kushtuar studimit demoniak në letërsi (Letërsia në kundërnatë, Sulliver, 2007) dhe (I mallkuar qofsh Andreas Werckmeister! Éditions de La nuit, 2008). Si dhe Kënga e dashurisë e Judë Iscariotit, (Éditions du Cerf, 2010) që është përkthyer në shqip te Botimet Buzuku, 2017, Kosovë. Kohët e fundit është botuar libri i tij më i ri “Koha e librave ka shkuar”, Éditions Ovadia, 2019.

Juda, figura e kompleksitetit rrënjësor

Kishte qëndruar disa ditë në Prishtinë dhe kudo mes gjallërisë së njerëzve kishte vërejtur krenarinë e shikimeve, veçmas të femrave. Edhe “shqiptarizmi” i letërsisë shqipe nuk është pengesë që ajo të ketë universalizmin e saj. Qenia politike, ose edhe ideologjike, nuk është cen i letërsisë, sepse nuk ekziston letërsia e pastër. Letërsia ecën dorë për dore me gënjeshtrën dhe sa më e thellë gënjeshtra, aq më e besueshme bëhet letërsia. Roli i Judës, tradhtarit të përjetshëm biblik, duhet të shihet përtej kategorizimeve morale. Kritiku letrar nga Lioni, Juan Asensio, në një intervistë për “Kohën Ditore” ka folur për librin e tij të përkthyer në shqip “Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit”, njohjen e tij me shqiptarët dhe rolin kompleks të letërsisë.

Salih Mehmeti

Pyetje: Ishit në Prishtinë mu në mes të gjallërisë së një ngjarjeje kulturore siç ishte Panairi i Librit. Prishtina sikur e paraqiti vetvetën në takimin e parë si një qytet librash. Cilat ishin përshtypjet tuaja gjatë vizitës këtu?

Asensio: Më ka bërë sinqerisht përshtypje, siç e kam thënë veç kësaj publikisht, gjallëria e jetës letrare që vërejta duke u shëtitur mes stendave të botuesve të ndryshëm të gjuhës shqipe. Ishte befasi për mua të shoh se kishit përkthyer kryeveprën e llahtarshme siç është romani i Roberto Bolano “2666”, kështu dhe trilogjinë romaneske të Ernesto Sabatos së madh i cili, ç`është e vërteta, ka prejardhje shqiptare! Sigurisht, s`do lë pa përmendur përkthimet e shkrimtarëve francezë po aq të njohur si Balzac, i pispillosur me një “k” në rastin, Balzak! Në të njejtën mënyrë, më kishte bërë përshtypje, në vitin 2017, interesi që një botues nga një vend që është mbi të gjitha një vend i vogël (e them këtë apsolutisht pa asnjë ngjyrim), Abdullah Zeneli, kishte mundur të tregonte për veprën time, më e pakta e vështirë dhe kërkuese, mbi Judën. Duke ardhur në Prishtinë, pata veç kësaj kënaqësinë të takoj kritikë të mëdhenj e eseistë si Anton Nikë Berishën që ka shkruar mbi librin tim një shkrim lavdërues dhe, më të rëndësishëm se kaq, të drejtë. Po ju besoj diçka: besoj të jem lexuar më mirë nga lexuesit shqiptarë se nga bashkëpatriotët e mi!

Pyetje: Ju mbajtët një fjalim para një audience me rastin e promovimit të librit “Ditari i një gruaje nga Kosova 1998-1999” të aktivistes së ndjerë Sevdije Ahmeti, i botuar edhe në frëngjisht vite më parë. Në sytë e një letrari francez si ju, cili është perceptimi që morët nga Kosova? A e kanë marrë shqiptarët vetën pas luftës, ose thënë ndryshe, shpirti i tyre kolektiv a priret drejt depresionit, hakmarrjes apo harresës?

Asensio: Kjo konferencë më ka prekur shumë sepse pashë publikun femëror të përlotej me përjetimin e mizorive që shumë mes tyre, së paku ato që kanë patur kurajën apo pikërisht fatin të mbijetojnë, i kishin jetuar në mishin e tyre. Është Besnik Mustafaj, do t`i rikthehemi më vonë, një burrë po aq i kultivuar sa shumë i gjindshëm, diplomat i vjetër i nivelit të lartë dhe shkrimtar i talentuar që shqiptarët e njohin mirë, që më mësoi me shumicë mbi vrajat e njëpasnjëshme në historinë e vonë të Kosovës, një histori veç të tjerash po aq e ndërlikuar sa dramatike. Po ju thoja se më kanë bërë përshtypje numri i librave cilësorë të përkthyer në shqip, por duhet të shtoj sakaq që jam goditur me të vërtetë, duke u shëtitur rrugëve të Prishtinës, duke takuar krenarinë e shikimeve, sidomos femërore: ja një popull që nuk jepet, dhe kjo është e adhurueshme!

Pyetje: Për ne, parnasi letrar francez është përkthyer goxha shumë prej shekullit njëzet, madje edhe në kohën e diktaturës në Shqipëri. Klasikë si Victor Hugo, Jules Verne, Baudelaire, Balzac, etj, përbëjnë kujtimet thuajse të çdo shqiptari që është kredhur në letërsinë e huaj. Por një francez si ju, çfarë njihni nga bota letrare shqiptare? Kadarenë, Kongolin, Shehun apo Mustafajn?

Asensio: Nuk do doja t`u dukesha i pagjindshëm duke ju thënë se, nga letërsia shqiptare, Franca nuk njeh praktikisht gjë prej gjëje! Nga ana tjetër, ky pohim i trishtë është i vlefshëm për shumë letërsi të tjera si kjo e Shqipërisë, sepse vendi ynë, që dikur ka qenë një gjigand letërsie i madh, nuk është tjetër kam frikë veç një xhuxhi ngrehaluc por që ka maninë e keqe, të vetëkqyret në një pasqyrë të patrajtë, duke e kujtuar veten ende të madh! Kadarenë e njoh dhe e kam lexuar sigurisht, sepse ky autor ka ditur ta krijojë dëgjesën e tij ndërkombëtare. Nuk e kam rilexuar prej shumë vitesh dhe nga ana tjetër nuk ia ndjej aspak nevojën. Të kthehemi tek emri i fundit që përmendni. Ambasada e Francës në Kosovë nuk bëri, ngushtësisht asgjë për të më pritur në kryeqytetin e saj, ndërkohë që kishte shtruar tapetin e kuq nën këmbët e Mathias Enard, një autor plotësisht i mbivlerësuar për mendimin tim, dhe është megjithatë një nga bashkëpatriotët tuaj, diplomati i vjetër i lartë, Besnik Mustafaj, për të cilin nuk dija asgjë, që më futi në të fshehtat, në hollësirat gjeopolitike por gjithashtu gjuhësore të vendit tuaj dhe që më zbuloi disa vende simbolike të nivelit të lartë si qytetin e Mitrovicës ose përsëri varrin e sulltan Muratit në Mazgit. I kam premtuar se do të lexoj çfarë ka shkruar, duke ia nisur si fillim me “Gjinkallat e vapës”, që sipas tij është vepra e tij më e rëndësishme, me përjashtim të veprës së tij të fundit, ende e papërkthyer në frëngjisht.

Pyetje: Është vetëm temë shqiptare letërsia shqipe, siç na qortojnë kritikët e huaj letrarë? A është e mundur që ky “shqiptaro-centrizëm” të ketë disi një lloj universalizmi të vet, një rrëfim të veçantë?

Asensio: Çdo letërsi e madhe, me kushtin, pra, për të qenë e madhe, është universale. Hajde ta akuzojmë Marcel Proustin se gjatë mijëra faqeve ka pikturuar me një menu faktesh të rëndomta e gjestesh një shoqëri po aq të vdekur sa të privilegjuar, shumë tipike franceze që mund të duket në fakt qesharake! Shikoni megjithatë si vepra e tij është universale dhe si ai ka ditur të zhytet thellë në të, me një mendjemprehtësi të shkëlqyer, me thënë të drejtën të pashoqe po të mos ishte mbase nga Henry James, në të fshehtat e ndërgjegjes njerëzore!

Pyetje: Shumë shekuj më parë, në Francën e shekullit të gjashtëmbëdhjetë kur flakët e luftës fetare po kulluftinin gjithçka, një arisokrat sqimatar si Jacques de Lavardin përktheu në frëngjisht veprën e historianit shqiptar Marin Barleti mbi kryeheroin tonë Gjergj Kastrioti-Skënderbeu. Në parathënien e përkthimit, Lavardini kërkonte prej fisnikërisë dhe fshatarësisë franceze që të përvijonin shembullin shqiptar si mënyra më e mirë për të tejkaluar sektarizmin fetar dhe kështu të mbronin “Evropën”, sikundër kuptohej asokohe. A qëllon në shenjë pohimi se letërsia e mbushur me ide politike e ideologjike është krejt e pavlerë?

Asensio: Nuk i besoj letërsisë së pastër, çka njëri prej kritikëve tanë të mëdhenj, Julien Benda, e quante me ironi letërsia bizantine. Letërsia e madhe o është politike o nuk është asgjë më tepër se një zvavitje për gazetarët e pakultivuar por në ngut që të flitet për ta! Sigurisht, duhet të kuptohemi mbi shenjëzimin e kësaj përmase, dhe t`i japim sferës politike kuptimin e lartë që një Charles Péguy ka mundur t`i japë. Politika është, së pari, një këndvështrim teologjik, mistik madje, një thurimë narrative që duhet të trupëzohet me një vend dhe popullin e tij, që duhet t`i mbështjellë, t`i veshë dhe t`i mbrojë, dhe kjo jo se sot shërbehet nga gra e burra mediokër që ka degraduar në mënyrë të konsiderueshme, në atë pikë sa mos të jetë më gjë e madhe tjetër veç një gjesti menaxhimi, të ftohtë e çnjerëzor, njerëzish të thjeshtuar në rangun e zgjedhësve ose, më keq ende, mekanizma të thjeshtë që duhet të arrish t`i bësh të funksionojnë në më të mirën e mundshme, pa shumë friksione të prekshme të ngadalësojë vërshimin e prodhimit. Mbase, tek ju, shembulli i një njeriu të çmuar të letrave si Ibrahim Rugova mund të jetë ndriçues, ndërsa në Francë, shkojmë si me zogjtë e korbit në atë që janë drejtuesit tanë politikë, presidenti i fundit pothuaj i kultivuar, duke qenë François Mitterrand!

Pyetje: Libri juaj, i përkthyer shkëlqyeshëm nga Anila Xhekaliu, vë në qendër të vëmendjes figurën e Judës përballë lexuesve shqiptarë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Ndonëse emri biblik i Judës nuk është edhe aq i njohur ndër ne, kultura jonë kolektive është thuajse e mbushur me figurën e tradhtarit. Cili ishte ngacmimi juaj për të përsiatur mbi figurën e Judës dhe për ta paraqitur atë në një dritë tjetër?

Asensio: Libri im nuk është medoemos një studim historik apo teologjik i figurës së tradhtarit par excellence, por një meditim poetik, i vështirë, ngandonjëherë hermetik i thurur i tillë, në gjysmë-rrugën mes esesë erudite dhe fabulës à la Borges, çka bën të hamendësh çfarë fakti i tradhtimit të Krishtit, pra Fjalës nëse je sigurisht besimtar, mund të dojë të thotë. Kështu vihet madje në zemër të gjuhës, si numri i shumtë i referencave të tij, shumë reale ose plotësisht imagjinare. Libri im është me një fjalë një libër mbi aktin e shkrimit.

Pyetje: Përtej ungjijve kanonikë që vjellin vrer kundër Judës, një zbulim i vonë i një dorëshkrimi koptik prirej të shfaqte një “Judë të fismë”. Në libër thoni se tradhtia është “çsolidarizim” që do të thotë se “tradhtar është ai që mendon kundër turmës dhe shkon kundër rrymës së saj” siç e thoni ju. A vjen ky mesazh si kundërvënie ndaj totalitarizmave të së shkuares dhe atyre të sotme?

Asensio: Nuk më shqetëson të di në roli i Judës ka qenë i fisëm apo i urryer. Ka qenë sigurisht të dy dhe autorë të shumtë si Borges tashmë i përmendur apo John Donne në Biathanatos e tij janë rrekur të tregojnë dykuptimësinë e mrekullueshme të kësaj figure që është e gatshme për të gjitha rimarrjet, përfshi në të më të ndyrat e periudhës së nazizmit.

Pyetje: Kur kam lexuar nivelën e Kazanzaqisit “Tundimi i fundit”, Juda sikur e vodhi simpatinë time. Në këtë libër, ai shfaqet si një kryengritës, një luftëtar lirie dhe pasues i urdhërit sikariot. Shkrimtari grek paraqet një Judë që nuk merret vesh mirë me vegimin universalist të Jezusit që kërkon dashuri ndërmjet hebrenjve dhe romakëve. Si duhet të shihet Juda, si një çlirimtar apo si dikush që nuk donte t’ia dinte për nocione të tilla si universalizmi?

Asensio: Ka aq shumë mënyra për ta parë Judën siç ka dhe shkrimtarë të mëdhenj, dhe, sigurisht, Kazanzaqis është njëri prej tyre, krejt si Boulgakov në “Mjeshtri dhe Margarita” e tij të shkëlqyer. Nuk jam shumë në gjendje ta pret mendja, dhe dyshoj që dikush mund të jetë, ta dijë, si Juda e imagjinonte rolin e tij përballë Krishtit, që mbase e ka zhgënjyer ngaqë nuk ka qenë, hic et nunc, përballë pushtuesit romak, i aftë, të bënte të ngjante kjo mbi Tokën e Mbretërisë së Atit. Mendoj se Juda është figura pikërisht e kompleksitetit më rrënjësor, e skëterrës madje, nëse e mendojmë se djallit i është dashur t`i fryjë disa fjali të vogla të bukura në gropën e veshit!

Pyetje: Libri huaj, që të flasim pa dorashka, ishte goxha i vështirë për t’u përtypur duke qenë as roman e as ese teologjike, ose në të vërtetë diçka që i bën bashkë te dyja këto. A do të ishte tepër e guximshme rreshtimi i saj tek ajo traditë letrare nga Kazanzaqis, Saramago, etj, që grish për thyerjen e miteve shekullore rreth subjekteve biblike?

Asensio: Nuk di shumë por libri im nuk është në asnjë rast një roman; është me të vërtetë një tekst shumë personal dhe që më ka kërkuar shumë punë. Mund të interpretohet besoj në shumë mënyra: si një parabolë mbi kushtin e atij që e quaj shkrimtari i fundit, por gjithashtu si një refleksion mbi gënjeshtrën dhe tradhtinë dhe, më gjerë, mbi rrugët e tërthorta që e keqja merr hua për të shërbyer vizatimet e saj të zeza ose, madje pa dyshuar për to, vizatime që për të janë të epërme përndryshe të ndritshme. Disa prej lexuesve të mi e kanë lexuar si një lojë të pastër fjale, autoreferenciale deri në absurd, në fisni me tekstet shumë të holla të Thomas De Quincey ose, e kemi thënë tashmë, të Jorge Luis Borges.

Pyetje: Në novelën jo fort të njohur të Prosper Merimee “Kolomba” ndjehet një jehohë e largët shqiptare aty ku tradita e vjetër mesdhetare e vlerave të tilla si emri, familja, komuniteti mbanin pothuajse një status hyjnor. Më ngacmoi kur shkruani se “tradhtari si fillim tradhton emrin e tij”. Grekët e vjetër e munxosën Efialtin e Trakesë deri në shkallë të çnjerëzimit, ndërkohë në traditën shqiptare, qoftë në atë letrare apo vernakulare, tradhtari vdes në duart e armikut pavarësisht shërbimit që i ka dhënë atij. Kur lexohet libri juaj, zhbirimi psikologjik i të brendshmës së një tradhtari, a nënkupton se kategoritë morale nuk janë më të dobishme për përkufizimin e një tradhtari?

Asensio: Jam sinqerisht i bindur se tradhtari (dhe a ka figurë më të lartë të tradhtisë se ajo e Judës?), si Abrahami në çastin e sakrifikimit të birit të tij Isakut mbi Malin Moriah sipas Sören Kierkegaard, u shpëton kategorive të përgjithshme të etikës dhe moralit.

Pyetje: Diku në faqet hyrëse të librit tuaj, rrëfimtari thotë se shkrimtarët janë gënjeshtarë. Kjo më ndërmendi personazhet e Umberto Ecos që e barazojnë gënjeshtrën me letërnxirjen. Pse kjo shaka e “pashpirt” për letërsinë rrëfimtare?

Asensio: Çdo shkrimtar është, në mënyrë të pohueshme apo të papohueshme, një gënjeshtar, një krijues vegimesh dhe, sa më i madh të jetë, aq më shumë gënjeshtrat e tij janë më të thella, të besueshme, të ndritura madje. Shikoni Joseph Conrad me shpikjen, në “Nostromo”, e një vendi imagjinar, Costaguana ose, në mënyrë ende më të plotë, William Faulkner dhe Yoknapataphan e tij të famshme! Por çfarë të thuash, në këtë rast, për narratorin e librit tim, për të cilin nuk e dimë a është një i çmendur, shkrimtari i fundit real apo i hamendësuar ose pikërisht, ta pret mendja, vetë Juda? Pa gënjeshtrën, letërsia, që mbi të gjitha na e thotë të vërtetën vetëm në kuptimin më të lartë të termit, nuk është asgjë; do ta tirrja metaforën duke pohuar se, pa mosqenien, qenia nuk është asgjë.

Përktheu: Anila Xhekaliu

