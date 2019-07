Inva Mula i jep fund historisë 11-vjeçare me Ethem Ramadanin

Ju sugjerojme

Sopranoja e njohur Inva Mula duket se i ka dhënë fund historisë 11-vjeçare të dashurisë me ish-biznesmenin e pasur të naftës nga Kosova, Ethem Ramadani.

Burime pranë çiftit kanë treguar për “Panorama Plus” se çifti, ndryshe nga një pjesë e mirë e çifteve të njohur, është ndarë duke ruajtur raportet miqësore. Ata janë shprehur se kontradiktat kanë nisur për çështje ekonomike, duke qenë se as njëri dhe as tjetri nuk kanë fitimet marramendëse që kishin në fillimet e njohjes së tyre.

Edhe intervistat e dhëna së fundmi nga Inva dhe Ethemi tregojnë se midis tyre tashmë gjithçka ka marrë fund. Ethemi, i ftuar së fundmi në emisione si “Xing me Ermalin” apo “Rudina”, është kujdesur që Invën të mos e përmendë fare. Ndërsa Inva, e cila dha një intervistë ekskluzive për gazetën “Panorama”, pyetjeve ku përmendej ish-partneri, është kujdesuar që t’i japë përgjigje diplomatike.

Inva ka me Ethemin një vajzë të cilën e ka quajtur Nina, për nder të kujtimit të së ëmës së saj. Risjellim në vëmendje se 55-vjeçarja e njohur ka lënë pas vetes edhe një divorc me artistin jo komercial Pirro Çako, me të cilin ka gjithashtu një fëmijë adoleshent, Anthonyn.

