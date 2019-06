Irina Shayk e shau Bradley Cooper-in publikisht idiot? (Foto)

Ju sugjerojme

Irina Shayk dhe Bradley Cooper janë vendosur në qendër të vëmendjes mediatike për shkak të ndarjes së tyre, e cila po rezulton se nuk ka qenë aspak e paqtë. Marrëdhënia 4-vjeçare e çiftit të njohur duket se ka marrë fund jo në mënyrë miqësore.

Supermodelja është fotografuar ditën e djeshme në rrugët e New York-ut me një çantë e cila është imitim i kopertinës së librit të famshëm të Dostoevsky-t, “Idioti”. Mediat e huaja e kanë interpretuar këtë dalje publike të Irinës si një gjest publik dedikuar ish-partnerit të saj, me të cilin ka një vajzë të vogël.

Lea De Seine është arsyeja që mendohet se përplasjet midis çiftit nuk kanë përfunduar, pasi ende nuk është vendosur se kujt do t’i takojë kujdestaria e saj.

