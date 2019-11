Ju sugjerojme

Duket se historia e modeles ruse Irina Shayk me aktorin e njohur Bradley Cooper, ka mbetur pas. Ata janë shprehur se janë ndarë miqësisht dhe me marrëveshje dhe gjithsecili po vazhdon jetën e vet.



Rusja bukuroshe mendohet se ka nisur një lidhje të re me një mashkull tjetër. Irina dhe djali misterioz, identiteti i të cilit nuk dihet ende, janë fotografuar teksa dilnin së bashku nga një hotel luksoz në New York.











