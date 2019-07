Ironia e Manjanit: PS do emërojë Arben Keshin në vend të Malajt

Ju sugjerojme

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka ironizuar iniciativën e një grupi deputetësh të Partisë Socialiste për të shkarkuar Arben Malajn nga Banka e Shqipërisë.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook, Manjani shprehet se PS do të emërojë Arben Keshin, i cili u bë i njohur pas publikimit të përgjimeve nga “Bild” si i përfshirë në manipulimin e zgjedhjeve në Dibër.

“Rilindja do të shkarkojë Arben Malajn nga Banka e Shtetit, por do të emërojë Arben Keshin. Mbiemri i përputhet me vendin e punës”-ka shkruar Ylli Manjani.

