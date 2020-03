Ironia me Koronavirusin/ Kina do të vendosë në karantinë çdo udhëtarë nga Europa

Ju sugjerojme



Pekini ka njoftuar se do të zbatojë një karantinë 14-ditore për të gjithë udhëtarët ndërkombëtarë që mbërrijnë në kryeqytetin kinez, pasi numri i rasteve të koronavirusit të ri jashtë Azisë vazhdon të rritet.

Të martën, Pekini raportoi gjashtë raste të reja të konfirmuara të koronavirusit, të gjitha këto u importuan, përfshirë pesë nga Italia dhe një nga Shtetet e Bashkuara.









Vendimi i ri, është një nga nje kufizimet per udhetaret që po futen në të gjithë rajonin, pasi qeveritë rritin përpjekjet për të parandaluar një rritje të infeksioneve ndërkufitare.

Autoritetet në Pekin tani do të kërkojnë të gjithë pasagjerët që vijnë në kryeqytet nga jashtë shtetit deri në vetë-karantinë, qoftë në shtëpi ose në një strukturë të caktuar, për dy javë të plotë.

Udhëtarëve të biznesit ndërkombëtar, ndërkohë, do të kërkohet të qëndrojnë në një numër të zgjedhur hotelesh të përcaktuara në Pekin, ku ata do të testohen për virusin. Ata nuk do të lejohen të largohen derisa rezultatet e tyre të provës të jenë kthyer.

Autoritetet gjithashtu kanë ngritur një qendër transporti në një qendër ekspozite afër aeroportit, duke vendosur një flotë të dedikuar makinash për të udhëzuar pasagjerët që vijnë në shtëpitë e tyre ose objektet e caktuara për vëzhgim mjekësor.

Ndërkohë India njoftoi të mërkurën se do të pezullojë të gjitha vizat turistike dhe do të zbatojë një karantinë 14-ditore për të gjithë udhëtarët, përfshirë kthimin e shtetasve Indianë, që vijnë nga ose kanë vizituar Kinën, Italinë, Iranin, Korenë e Jugut, Francën, Spanjën dhe Gjermaninë.

Etiketa: Kine