Isa Mustafa kërkon heqjen e tarifave, Grenell e quan udhëheqës të guximshëm

Ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet Kosovë – Serbi tha të sot se heqja e tarifave ndaj mallrave serbe që nga nesër, do të ishte një fillim i mbarë për më shumë përparim.

Ai i bëri këto komente në llogarinë e tij në Twitter, duke i bërë jehonë deklaratës së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili bëri thirrje që të hiqen tarifat që nesër ashtu siç kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës.









Zoti Mustafa shkroi në rrjetet sociale tha se aktualisht “tarifa objektivisht mbetet vetëm si relikt, i cili po i shërben Serbisë të paraqitet si viktimë në arenën ndërkombëtare dhe disave në Kosovë si mjet i vetëm i një kauze të paqëndrueshme politike. Askujt nuk i mbushet mendja se Kosova e detyron Serbinë që ta njohë përmes tarifës”, tha ai.

Zoti Mustafa shkroi se megjithatë shumicës dërmuese iu mbushet mendja se Shtetet e Bashkuara në rend të parë dhe Bashkimi Evropian mund ta bindin Serbinë, përmes procesit të bisedimeve, ta njohë shtetin e Kosovës. “Dëshiroj të besoj se mbledhja e nesërme e Kuvendit do t’i japë përkrahje qeverisë dhe kryeministrit Kurti të hiqet tarifa. Të hiqet ashtu siç po kërkojnë SHBA-të.

“Nëse dikush luhatet, Lidhja Demokratike, deputetët e saj dhe anëtarët e qeverisë do të mbështesin pa asnjë rezervë dhe me besim e bindje të plotë heqjen e menjëhershme të tarifës, dhe atë jo vetëm se po e kërkon partneri ynë strategjik SHBA, por se jemi të bindur se kjo është në interes të shtetit të Kosovës” shkroi zoti Mustafa duke nënvizuar se në qoftë se Serbia, nuk e ndal fushatën kundër Kosovës dhe nuk mënjanon pengesat tregtare dhe ekonomike, Lidhja Demokratike mbetet e përkushtuar për zbatimin e masave të reciprocitetit pas një periudhe që qeveria e bashkërendon me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.

Ambasadori Grenell duke e quajtur Isa Mustafën udhëheqës të guximshëm tha se “heqja e tarifave nesër do të ishte një fillim i shkëlqyeshëm për shumë më tepër përparim. Zhvillimi ekonomik nuk mund të ecë përpara derisa tarifat të mos hiqen”, shkroi zoti Grenell.

Very good thread. @IsaMustafaKS is a courageous leader. Dropping the tariffs tomorrow would be a great beginning to much more progress – and it would move quickly. But economic development can’t move forward til the tariffs are dropped. https://t.co/mWAmDyGfek — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 1, 2020



Të enjten, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti propozoi fillimin e heqjes së kushtëzuar të tarifave prej 100 për qind ndaj mallrave serbe, që u vendosën në nëntor të vitit 2018 në shenjë kundërvënieje ndaj qasjes së Serbisë ndaj shtetësisë së Kosovës.

Ai tha se nga 15 marsi do të hiqen tarifat në lëndën e parë si shenjë e vullnetit të mirë dhe nëse Serbia i jep fund fushatës për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, më 1 prill do të hiqen tërësisht tarifat për një periudhë 90 ditëshe.

Lidhja Demokratike e Kosovës, pjesë e koalicionit qeverisës, tha se qëndrimi i tillë nuk është bashkërenduar me të dhe se ajo nuk do ta votojë miratimin e tij.

Propozimi i kryeministrit Kurti ndërkaq nuk u mbështet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat thanë se nuk i mbështesin masat gjysmake dhe se qëndrimi është amerikan është që tarifat duhet të hiqen tërësisht.

Ndërsa, Bashkimi Evropian u shfaq me qëndrim më të butë duke mirëpritur vendimin e kryeministrit Kurti, si hap i parë drejt heqjes së tërësishme të tarifave ndaj mallrave serbe.

Çështja e heqjes së tarifave ka nxitur reagime të shumta në Kosovë. Presidenti i vendit ka bërë thirrje që të hiqen menjëherë për të mos dëmtuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara.

Partitë opozitare kanë thirrur për të hënën një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit për të diskutuar lidhur me paralajmërimet për heqjen e tarifave, I ashpër ndaj këtyre paralajmërimeve është shprehur ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili tha se partia e tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha veprimet për të penguar një gjë të tillë.

Rama – Haradinaj: Polemikë në distancë rreth tarifave

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, shkroi të dielën në rrjetet sociale se “Albin Kurti është në rrugën e duhur! Heqja e taksës do jetë dita e parë e tij si kryeministër në zyrë, jo më si lider opozite në zyrën e kryeministrit! Do t’i duhet të përballet me etiketën e “tradhtarit” po ani, ajo etiketë i dallon udhëheqësit e paqes nga statujat e luftës”, shkroi ai duke nënvizuar qëndrimin e tij kundër qasjes së ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.

Me paturpësi Ramushi ka nisur baltosjen e Albin Kurtit! Albini mund të jetë gjithçka po kurrë nuk është shërbëtor i Serbisë! Uroj të mos tutet prej sulmeve të ulëta për heqjen e taksës që shkatërroi reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe viktimizoi Serbinë në sytë e botës! — Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2020



Zoti Haradinaj tha ndërkaq se “është i kuptueshëm frustrimi i Edi Ramës ndaj meje. E di që nuk ma fal dot që ia prisha planin serbomadh. Edi Rama pas kthimit nga Moska, vepron pa humbur kohë në zbatimin e këshillave të Lavrovit. Uroj që Kryeministri Kurti të vazhdojë rrugën time të bllokimit të shtegut të Edi Ramës e të tjerëve për copëtimin e Kosovës dhe fuqizimin e Serbisë e Rusisë në rajonin tonë, duke mbajtur taksën deri në kontratën finale për njohje. Të tjerat janë tashmë histori”, shkroi ai.

