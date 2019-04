Ish e dashura i ndërpret dasmën, shkon e veshur si nuse (Video)

Ju sugjerojme

Një çift kinez është ndeshur në ditën e martesës së tyre me një skenë dramatike. Ish e dashura e dhëndrit u shfaq në ceremoninë e tyre e veshur si nuse dhe i kërkoi atij që të rikthehet me të. “Të lutem kthehu me mua”, i thërriste ajo e dëshpëruar.

Tridhjetë sekondat e videos së transmetuar nga mediet aziatike, tregojnë dy drama sentimentale: të çiftit të porsamartuar që shohin sesi po u shkatërrohet dita më e bukur e jetës dhe të ish të dashurës së dhëndrit e cila duket tejet e dëshpëruar.

Etiketa: Azi