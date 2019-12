Ish-kampionë Bote e Europe, yjet e futbollit zbresin te “Air Albania Stadium” në 10 janar

Ju sugjerojme

“Arena Kombëtare” ndez sërish dritat, kësaj radhe për bamirësi.

Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije se në fushën e blertë të stadiumit të sapo përuruar do të zhvillohet një turne miqësor në datë 10 janar, ku kanë konfirmuar praninë e tyre emra të njohur të futbollit botëror, ish-kampionë bote si italianët Giuanluca Zambrotta dhe Simone Perrotta, një nga protagonistët e Turqisë të Botërorit 2002, Hasan Sas, si dhe një nga “heronjtë” e Greqisë kampione të Europës në 2004, Giorgios Karagounis.









Turneu që do të shohë praninë e personazheve historikë të kombëtareve të Shqipërisë, Italisë, Greqisë dhe Turqisë organizohet nga Sindikata e Futbollit, me mbështetjen e FSHF-së, dhe të ardhurat e biletave do të shkojnë tërësisht në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.