Ish-ministri “gozhdon” Ramën: 6 çështjet që duhet t’i sqarosh me veten

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani në një postim në Facebook ka theksuar 6 çështje për të cilat kryeministri Edi Rama duhet të qartësohet më parë me veten. Manjani i referohet krizës politike që po kalon vendi muajt e fundit, ndërkohë që sot Komisioni Europian publikoi progres-raportin për Shqipërinë, duke rekomanduar çeljen e negociatave, por vendimi duket se do shtyhet nga BE.

Postimi i Manjanit

Çështje që Kryeministri duhet ti sqarojë me veten si fillim.

Kryeministri, me rastin e marrjes së përsëritur të vendimit pa vlerë të hapjes së negociatave shpalosi edhe njëherë përmbledhtas kontradiktat me të cilat Ai bën politikë.

1. Shqipëria ka bërë progres në reforma, pavarësisht faktit (jo atë që thotë kritika) se vendi është pa Gjykata.

Cila reformë na paska dhënë kaq sukses?! Koncensionet apo pastrimi i parave në ndërtime masive?! Cili nga të mbrojturit prej Tij u hetua, gjykua dhe dënua?! (Flas për ato që ja kërkon prej kohësh perëndimi).

2. Lulzim Basha duhet duhet të heqë dorë nga protestat, të marrë pjesë në zgjedhje, por zgjedhjet nuk shtyhen e madje as komisionerët e PD e LSI nuk pranohen.

Për çfarë e do dialogun atëhere?! Të protestosh për demokraci, të bën anti-shqipëri?! Të plotësosh detyrimet ligjore për të dërguar komisionerë, quhet herezi?!

Po Ai bëri grevë urie në 2009, kur pritej liberalizimi i vizave, e vetmja gjë që po i shijojmë BE-së…

Si u hapkan negociatat duke mbyllur gojën, kur vendi zien në krim e drogë?!

3. Kushtetuta nuk e lejon të shtyjë zgjedhjet, por kur Presidenti thotë se është gati Ai thotë:Jo s’du!

Pra kush nuk lejon gjetjen e zgjidhjes politike, Ai apo Kushtetuta?!

Ç’e pengon Kryeministrin të ndjekë modelin Kurz, Tzipras, apo edhe Gruevski e Vuçiç?!

4. Protestat e opozitës nuk janë të popullit. Kjo është teoria më gjigande e Ti.

Duhet ta ndajë njëherë e mirë dilemën: opozita është pjesë e popullit apo gjithë ai popull që proteston pa u lodhur është një opozitë e madhe!

Reklamë më të madhe për një opozitë sesa kjo që bën Kryeministri nuk ka!

Si ka mundësi që e mendon “të shkrirë” këtë opozitë që,megjithse “nuk është popull” arrin ta shqetësojë Kryeministrin, i cili popullin e di platformë dixhitale e Shqipërisë që do…!

5. Kryeministri mendon se i meriton negociatat (a thua se i ka për shtëpinë e vet), por Europa politike nuk është dakort.

Po kë përpiqet të bindë ky, nëse nuk bind Europën politike?! Është Kryeministër apo fondacion ky njeri?!

Nëse me Reformat (në fakt anti reformat) e Hahn e Mogherinit nuk bindin dot Europën Politike, kujt i ankohen këta të gjithë?!

Çfaj ka Shqipëria, përfshi dhe opozitën, e cila i dha mbështje me deri në irracionalitet çdo pisllëku që u shit si reformë?!

Çfaj ka Shqipëria, që ndërkombëtarisht u detyrua të gëlltisë edhe njëherë turpin e të ecurit në rrugë të pashkelura, kur shpikjet u qujtën reforma unike nga Lu e Vllahutin?!

Hapini pra ato negociata,pse s’bëni?! Shqipëria bëri ç’i thatë ju.

6. Më në fund, na janë hapur prap negociatat që na u hapen vitin që shkoi?!

A na u hapën, u hapën e na u mbyllën apo nuk na janë hapur ende?!

E këshilloj ta ndajë mendjen se i ka rënë llogjika e komunikimit publik përtokë.

Qesharak komplet!

