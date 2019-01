Ish-ministri Bushati reagon pas ratifikimit të ‘Marrëveshjes së Prespës’ nga Greqia…

Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati, nëpërmjet rrjetit social Twitter ka komentuar vendimin e marrë pak më parë nga Parlamenti grek për të ratifikuar marrëveshjen e Prespës. Bushati shprehet se kjo marrëveshje i jep fund mosmarrveshjes mes Maqedonisë e Greqisë për çështjen e emrit.

“Vota e Kuvendit të Greqisë për Marrëveshjen e Prespës zgjidhi mosmarrëveshjen prej 27 vitesh mbi çështjen e emrit dhe hap dyert për pranimin në BE të NATO-s dhe BE. Ky është një moment historik për Ballkanin dhe Evropën. Urime! @NikosKotzias @Dimitrov_Nikola @Zoran_Zaev @tsipras_eu @Zoran_Zaev”,- shkruan Bushati.

Parlamenti grek ka ratifikuar sot ‘Marrëveshjen e Prespës’. Mësohet se marrëveshja për emrin Maqedonia e Veriut u miratua me 153 vota pro e 146 kundër, ndërkohë që 8 deputetë të parlamentit i janë bashkuar SYRIZA-s me votë ‘pro’./gazetamapo.al/

The vote of #PrespaAgreement by Greek Parliament settles the 27 years dispute on the name issue & unlocks the door for NATO & EU accession of 🇲🇰. This is a historic moment for Balkans and Europe. Congratulations! @NikosKotzias @Dimitrov_Nikola @Zoran_Zaev @tsipras_eu @Zoran_Zaev

