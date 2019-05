Ish-ministri Halimi: Nga sot drejtesia është futur në kolaps total

Ish-ministri i Drejtësisë, Eduard Halimi, sot avokat ka reaguar për shkarkimin e gjyqtarit të lartë, Edmond Islamaj. Ai thotë se sistemi i drejtësisë ka hyrë përfundimisht në kolaps dhe vendi është zyrtarisht pa Gjykatë të Lartë dhe pa Gjykatë Kushtetuese. Sipas Halimit, edhe nëse Gjykata e Lartë do të ngrihej në fund të vitit (sipas premtimeve) sërish qytetarët do të duhet të presin 7-8 vite për të marrë drejtësi.

Nga sot Shqiperia i vetmi vend ne Europe pa Gjykate Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë.

Shkarkimi nga detyra i gjyqtarit te Gjykates se Larte Edmond Islamaj (te cilin e njohin te gjithe si nje gjyqtar korrekt) ka si qellim te vetem mbylljen perfundimtare te Gjykates se Larte. Nga sot Shqiperia eshte jo vetem pa Gjykate Kushtetuese por dhe pa Gjykate te Larte. Nga sot nuk mund te shqyrtohet ASNJE nga 40.000 dosjet qe prisnin ne rradhe dhe drejtesia perfundimisht eshte futur ne kolaps total. Ate qe Komisioni i Venezias thoshte ne dhjetor 2015 po dalin cdo dite. Dhe ne kete pike ata qe vuajne nga mungesa e ekzistences se nje sistemi gjyqesor normal hirearkik jane padyshim qytetaret e thjeshte dhe po aq shume bisnesi. Sikur gjykata e larte te krijohet ne fund te vitit kur te jene me shume se 60.000 dosje, cdo qytetari dhe cdo kompanie do ti duhej te pakten 7-8 vjet pritje per ti ardhur rradha.

