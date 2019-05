Ish-ministri sulmon Ambasadorin e OSBE Bernd Borchardt

Ju sugjerojme

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, ka sulmuar Ambasadorin e OSBE-së në Tiranë, Bernd Borchardt. Në një status në rrjetet sociale Manjani thotë se sjellja e Ambasadorit të OSBE është e papranushme.

“Nuk mbështes asnjë akt apo gjest agresioni, as fyerje ndaj përfaqësuesve të selive diplomatike. Por sjellja aspak korrekte, jo profesionale dhe krejt në kundërshtim me parimet e OSBE, e shefit të Prezencës në Tiranë është e PAPRANUESHME!

Ata (Boscharti dhe të tjerët si Ai) duhet të kuptojnë se nuk dëmtojnë dot as opozitën politike e as Shqipërinë, por thjesht imazhin e përfaqësive për të cilat punojnë.

Turp! Vërtetë turp!”, – shkruan Ylli Manjani.

Prezenca e OSBE në Shqipëri doli me një deklaratë për protestën, duke theksuar se ata që e përdorin dhunën si një rrugë të shkurtër politike, do dështojnë. Por disa minuta më vonë, OSBE doli me një deklaratë të dytë. Në shtëpin e Borchardt kanë shkuar edhe disa protestues duke i lënë një shëni, ku shkruajnë se: Borchardt turp të të vijë.

