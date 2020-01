Ish-oficeri antidrogës angleze: Kokaina, sekretet e suksesit të shqiptarëve

Ju sugjerojme

Rrezikshmëria dhe aftësia e grupeve kriminale shqiptare për të tregtuar sasi të madhe kokaine në Angli, doli në pah edhe njëherë tjetër, nga ngjarja kriminale e rrëmbimit dhe ekzekutimit të Jakë Prengës.

Autori i librit “Lufta e Drogës” Neil Woods ish oficer i infiltruar në grupet e trafikut të drogës, për llogari të policisë angleze në një intervistë për TCH, shpjegon se si dekadën e fundit shqiptarët mundën të dominojnë tregun e kokainës në Britaninë e Madhe me një vlerë 5 miliard stërlina në vit. Neil Woods shpjegon mënyrën se si shqiptarët operojnë në trafikun e drogës.









“Nga të dhënat që unë kam mund t’ju them se në një rast një grup kriminal shqiptarë kishte lidhje direkte me një kartel në Amerikën Latine. Kjo bën që ata mos të kenë në mes një ndërmjetës dhe kjo tregon se sa eficentë ata janë. Për të krijuar një treg të ri fillimisht ti duhet të shkatërrosh tregjet ekzistuese. Sa herë që policia shkatërron një organizatë kriminale i bie të shkatërrohet një treg dhe kështu vakumin e krijuar e zëvendësojnë shqiptarët”.

Por cilat janë avantazhet e grupeve kriminale shqiptare në Angli?

Avantazhet e tyre lidhen me lidhjet ndërkombëtare që ata kanë pasi gjithnjë e më shume droga është një çështje ndërkombëtare. Nëse dikush në Londër kërkon të blejë disa kile kokainë duke bërë biznes me njerëzit e duhur mbase shqiptarët ata kështu ndërtojnë lidhje me grupet ndërkombëtare në nivele të ndryshme.Në të tilla kushte avantazhi djemve shqiptarë është pikërisht lidhja e tyre ndërkombëtare si dhe eficenca gjithashtu.

Etiketa: Britani e Madhe