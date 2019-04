Ish-velina e “Stopit” prezanton familjen dhe biznesin e saj (Foto)

Ju sugjerojme

Ish-velina e emisionit investigativ “Stop”, Alesia Bami ka realizuar së fundmi një mbrëmje promovimi për biznesin e saj më të ri. Tanimë Alesian do ta shohim me një dyqan me fustane mbrëmjesh. Ajo nuk ka ngurruar të dalë në fotografi as me pjesëtarët e saj të familjes. Nëpërmjet tyre, Alesia u ka prezantuar ndjekëseve në “Instagram” edhe babain e vëllanë, duke qenë se me të ëmën është parë shpesh herë.

Sikurse mund të kuptohet, largimi polemik nga emisioni investigativ “Stop” duket se nuk ka ndikuar aspak tek balerina, të cilën po e shohim edhe duke performuar në emisionin “E diell” në Top Channel.

Etiketa: Alesia Bami