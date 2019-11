Në makinën e prokurorit, kush është i tmerrshmi që dhunoi barbarisht biznesmenin libanez

Ju sugjerojme

Landi Muharremi alias Aleksandër Laho, i cili ndodhej në makinë me prokurorin e Durrësit, Arjan Ndoja, që sot iu bë atentat pranë mbikalimit të Shkozetit në Durrës, është një emër i njohur për policinë dhe drejtësinë shqiptare. Në shtator të vitit 2016 ai u shpall në kërkim për rrahjen barbare të biznesmenit libanez, Faadi Mitri, në sy të gruas dhe vajzës së tij. Biznesmeni u dhunua nga tre persona, njëri prej të cilëve Skënder Kraja, Landi Muharremi (Aleksandër Laho) dhe kushëriri i tij.









Biznesmeni libanez, Faadi Mitri i dhunuar barbarisht nga Landi Muharremi

Muharremi kishte pretendime mbi pronësinë e sipërfaqes së zonës turistike në zonën e Gjirit të Lalzit ku pritej që të investonte biznesmeni libanez me ndërtimin e një kompleksi, i cili pas dhunimit me shkop bejzbolli u largua nga Shqipëria. Për ngjarjen u arrestua Skënder Kraja ndërsa Muharremi u shpall në kërkim së bashku me kushëririn e tij.

“Omnix Albania”, kompania e Mitrit do të investonte 450 milionë euro tek Gjiri i Lalzit. Sipas kompanisë Omnix, projekti e shndërronte Shqipërinë në një nga destinacionet kryesore turistike në Ballkan dhe do të kontribuonte në rritjen ekonomike të vendit. Por pas dhunimit fizik qe iu be presidentit te Omnix Fadi Mitri, kompania u terhoq nga investimi ne Shqipëri.

Ngjarja më pas u shndërrua dhe në debat politik, ku opozita akuzoi qeverinë se nuk arrin të sigurojë investitorët, kurse kryeministri Edi Rama u shpreh se çështja e pazgjidhur e pronave dhe vendimet e gjykatës në kohën e ish-kryeministrit Sali Berisha, janë dora kriminele që dhunoi biznesmenin e huaj.

Atentati i sotëm mendohet se ka lidhje pikërisht me përplasjet për pronat në bregdetin e lakmuar vitet e fundit, atij të Gjirit të Lalzit.

