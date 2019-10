ISIS konfirmon vrasjen e Al-Baghdad dhe emëron liderin e ri (EMRI)

Grupi terrorist, ISIS, ka konfirmuar vdekjen e liderit, Abu Bakr al-Baghdadi, si dhe ka njoftuar për pasardhësin e tij. Një bashkëpunëtor i ISIS-it në platformën për mesazhe, Telegram, ka thënë se Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi është lider i ri i grupit.

Kujtojmë se Forcat speciale amerikane, kanë ndjekur Baghdadin në veriperëndim të Sirisë gjatë fundjavës dhe e kanë sulmuar atë në kompleksin e tij.

Al-Baghdadi teksa vraponte në një tunel gjatë përndjekjes nga forcat speciale, ka shpërthyer jelekun vetëvrasës, duke vrarë edhe dy fëmijët e tij, përveç vetes.

Ai ishte shpallur lider i grupit ekstremist, Shteti Islamik më 2014 kur militantët e ISIS-it kontrollonin pjesë të mëdha të territorit në Siri dhe Irak.

Ushtria amerikane ka publikuar gjatë ditës pamjet e para të sulmit, në përndjekje të Baghdadit.

“…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault.”

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019