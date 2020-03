Itali/ 250 viktima më shumë se dje nga Koronavirusi

Ju sugjerojme



Vazhdon të thellohet bilanci i të vdekurve nga koronavirusi në Itali. Komisioneri i emergjencave Angelo Borreli në një konferencë për shtyp tha se numri i të vdekurve ka shkuar në 1266, 250 viktima vetëm në një ditë. Dje numri i të vdekurve ishte 189. Numri i të shëruarve ka shkuar në 1439, ndërsa i të infektuarve 14955.

“Distancimi social është çelësi për të reduktuar infektimin. Javët e ardhshme janë vendimtare dhe varen nga sjellja e çdo qytetari”, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Roberto Speranza.

“Falë masave të forta ‘do të evitojmë pikun duke ulur rastet e SarsCov2, që do të jenë në një kohë më të gjatë. Epidemia që kemi do të zgjasë më shumë por numri i rasteve do të jetë i menaxhueshëm për Shërbimin shëndetësor”. Kështu thotë për ANSA Pier Luigi Lopalco, profesor i higjenës në universitetin e Pisas dhe përgjegjës i epidemiologjike në task force e Rajonit të Puglias për koronavirusin.

