Itali/ Kontrabandë nga Shqipëria, bllokohen mbi 160 mijë litra naftë

Më shumë se 160 mijë litra naftë që po hynin kontrabandë nga Shqipëria në Itali, janë bllokuar nga policia e shtetit fqinj. Mediat italiane bëjnë me dije se në Revenna të Italisë janë bllokuar pesë çisterna me naftë kontrabandë.

Operacioni policor është zhvilluar gjatë ditës së djeshme nga një bashkëpunim me Guarda di Finanzan. Punonjësit e portit kanë kontrolluar pesë cisterna të sapoardhura nga Shqipëria me një ngarkesë me naftë për tregun italian.









Gjatë aktiviteteve të kontrollit, zyrtarët doganorë dhe financuesit zbuluan se nafta, e sasisë në mbi 163 mijë litra dhe e destinuar për tre kompani italiane, ishte futur në territorin italian pa TVSH, përmes përdorimit të dokumenteve fiskale të cilat, në një ekzaminim të plotë, ka rezultuan të rremë.

Për këto arsye pesë cisternat e naftës, iu nënshtruan konfiskimit dhe përfaqësuesit ligjorë të tre kompanive importuese u vunë nën hetim nga Prokuroria Publike në Ravenna për kontrabandën.

Etiketa: itali