Ju sugjerojme

Një aksident me motor ka rezultuar fatal për një shqiptar në Itali. Viktima është Redian Abllanica 35 vjeç, banues në Vicenza. Ai po udhëtonte me një motor tip ‘skuter’ ku rreth mesnatës në një kryqëzim ka humbur kontrollin e motorrit, është rrëzuar dhe për pasojë ka humbur jetën. Sipas medieve italiane shkak ka qenë shpejtësia e lartë me të cilën është futur në kthesë shqiptari me motorr.

Etiketa: aksident me motorr