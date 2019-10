Italia aplikon VAR-in për tifozët, ideja e çmendur e presidentit

Ju sugjerojme

Racizmi është një çështje që shqetëson shumë në Itali. Tifozët e teprojnë me veprimet e tyre, prandaj dhe Italia ka vendosur të marrë masa. Presidenti i Federatës Italiane, Gabriele Gravina, ka treguar se do të veprohet me dorë të hekurt ndaj racistëve dhe koreve të tyre. Italia do të vendosë kamera në stadiume për t’i identifikuar “budallenjtë” e kohëve moderne.

“Ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Mbrojtjes dhe do të kemi ligje strikte. Do të përdorim dhe teknologjinë për t’i identifikuar dhe për të ndihmuar policinë dhe ministrinë për t’i kapur. Klubet kanë mjaftueshëm burime për t’i identifikuar dhe prandaj duhen përdorur kamerat. Mund ta fitojmë betejën kundër racizmit nëse e vendosim qëllim në vete. Ne duhet t’i eliminojmë këta njerëz nga stadiumet. Kjo është arsyeja që do të përdorim sistemin VAR kundër koreve dhe grupeve raciste“, – tha Gravina.









Etiketa: ideja e cmendur e presidentit