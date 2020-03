Izolimi/ Koha e qindra miliarda eurove

Ju sugjerojme



Izolimi është përfitim për shëndetin dhe shkatërrim për ekonominë. Recesioni është i pashmangshëm. Autoritetet publike duhet të veprojnë për të gjetur një ekuilibër. Sidomos në Evropë.





Jean-Marc Vittori









Me përhapjen e epidemisë në Evropë, autoritetet po marrin masa të pashembullta qysh prej epidemive të mëdha të Mesjetës. Kjo “mbyllje në shtëpi” është thelbësore për të ndaluar përmbytjen me pacientë në spitalet e mbipopulluara. Por ajo që është e mirë për shëndetin është e keqe për ekonominë. Mbyllja shkatërron aktivitetet njerëzore që lulëzojnë me përhapje dhe shkëmbime. Me këto masa kontrolli, një recesion është i pashmangshëm. Rritja do të fundoset. Në janar, FMN parashikonte një rritje 3.3% të PBB-së botërore në vitin 2020. Tani është e sigurtë se do të jetë më pak se 2.5% (niveli që tregon hyrjen në recesion, sipas shumë ekspertëve). Në vitin 2009, prodhimi i planetit kishte ngecur. Madje mund të shonte në rënie, për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore. Në rajonet më të prekura nga epidemia, rënia do të jetë brutale. Edhe më shumë sesa në 2009 gjatë krizës financiare, kur prodhimi për shembull u ul me gati 5% në Gjermani vetëm në tremujorin e parë.

Në një artikull të shpërndarë shumë në internet, ekonomisti francez Pierre-Olivier Gourinchas e shpjegon qartë: “Edhe në kulmin e krizës financiare, kur në SHBA u shkatërruan 800,000 vende pune në muaj, shumica e njerëzve ishin akoma në punë. […] Përkundrazi, koronavirusi krijon një situatë ku – për një kohë të shkurtër – 50% ose më shumë njerëz nuk mund të jenë më në gjendje të punojnë.”

PBB-ja 10% më e ulët?

Ky profesor i Universitetit Berkeley bën pak matematikë. Nëse një vend mund të realizojë vetëm gjysmën e prodhimit të tij të zakonshëm për një muaj, dhe tre të katërtat për dy muajt në vijim, atëherë PBB-ja e tij është 10% më e ulët se një vit më parë! Si gjithmonë, shifrat edhe mund të na mashtrojnë. Por në një studim të vitit 2008 studiuesit e Agjencisë Britanike të Mbrojtjes së Shëndetit kanë thënë se mbyllja e shkollave në një rast epidemie “largon ” një në gjashtë të rritur nga puna. Por mbyllja e shkollave nuk është i vetmi frenim i aktivitetit ekonomik.

Spageti dhe letra higjienike

Një rënie historike e aktivitetit tregtar është e sigurt. Por historia nuk mbaron këtu. Siç thotë ekonomisti Gourinchas, rënia mund të përforcohet “me vendime individuale racionale por kolektive katastrofike”. Konsumatorët e trembur zvogëlojnë shpenzimet më shumë se ç’duhet, kufizohen vetëm në spageti dhe rrotullat e letrës higjienike, bankat zvogëlojnë kreditë pas rritjes së rreziqeve, kompanitë ulin fuqinë punëtore për të shmangur falimentimin, që tashmë po e shohim tek linjat ajrore … Në afat të shkurtër, edhe prodhimi bie në mënyrë të pashmangshme. Por qeveritë i kanë mjetet për të parandaluar rrezikun që rënia të mos jetë dy ose tre herë më e thellë se ajo e shkaktuar nga epidemia dhe masat e kontrollit.

Maturi dhe relaksim të rregullave

Në afat të shkurtër, ekzistojnë dy përparësi – dhe vetëm dy. E para është një emergjencë absolute: të bëhet gjithçka që është e mundur në një afat të shkurtër për të rritur kapacitetin shëndetësor përballë kërcënimit të koronavirusit. Prioriteti i dytë është sigurimi i vazhdimësisë. Vazhdimësia e të ardhurave për punonjësit edhe nëse nuk munden më të punojnë, në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë të paguajnë ushqimet, qeratë ose kreditë, energjinë elektrike dhe telekomunikacionin. Vazhdimësia e biznesit për të parandaluar falimentimin e firmave të shëndetshme. Vazhdimësia e bankave për të shmangur rrezikun e një krize financiare, efektet e tmerrshme të së cilës i kemi parë në vitet 2008-2009.

Drejtuesit politikë janë të vetëdijshëm për këtë. Shtetet kanë filluar të shpallin masa të pjesshme të papunësisë, shtyrje të taksave, skema të reja kredie për ndërmarrjet e mesme e të vogla. Bankat qendrore gjithashtu filluan duke ulur normat e interesit që po shkojnë në zero, duke lehtësuar rregullat e kujdesit të institucioneve financiare, blerjen e më shumë aseteve dhe duke propozuar linja të reja financimi.

Një provë e unitetit evropian

Tani për tani, reagimi duhet të jetë i lartë. Në ekonomitë e mëdha si të Francës, veprimi buxhetor arrin në dhjetëra miliarda euro. Së shpejti do të duhet të llogarisim në qindra miliarda, dhe për këtë arsye të gjejmë burime të reja. Në një ose dy, mund të jetë e mundur të rriten taksa këtu dhe gjetkë, dhe të ulim këtë ose atë shpenzim publik. Por tani duhen gjetur para më shpejt, dhe ndryshe. Në SHBA, Japoni ose Mbretërinë e Bashkuar, bankat qendrore mbase drejtpërsëdrejti do të financojnë përpjekjet buxhetore. Në eurozonë, situata mund të jetë më e ndërlikuar. Ndërsa rajoni përjeton recesionin e tretë në pak më shumë se një dekadë, Fatkeqësia Greke ka treguar se diçka duhet të bëhet ndryshe. “Kjo nuk është vetëm një sfidë ekonomike, kjo është sfidë për unitetin evropian”, thonë një grup ekonomistësh përfshirë Agnes Bénassy-Quéré dhe Jean Pisani-Ferry, që kërkojnë një plan shpëtimi. Nëse eurozona nuk e provon, euro mund të vdesë, me më shumë viktima të koronavirusit. /Les Echos

