Ja përse drejtuesja e “Vogue” mban gjithnjë syze dielli

Anna Wintour gjendet në krye të revistës prestigjioze “Vogue” prej tre dekadash. Reputacioni i saj mund të thuhet se e ka tejkaluar edhe atë të revistës. Wintour identifikohet tanimë prej vitesh me flokët stil “bob” dhe syzet e errëta të diellit. Kësisoj, sikurse ia ka dalë t’i shmanget artikujve rreth jetës së saj private, ka prodhuar edhe kuriozitet të tepruar.

Po përse Anna Wintour mban syze dielli në çdo shfaqje të saj publike? “Sepse me to shmangni njerëzit të kuptojnë se çfarë po mendoni”– tha ajo në një intervistë me gazetaren Christiane Amanpour.

“Më ndihmojnë kur ndihem pak e lodhur ose e përgjumur. Dhe ndoshta janë kthyer si një pjesë mbështetjeje për atë që jam. Por sot më nevojiteshin vërtetë. Do të tregohem shumë e sinqertë: Kam qenë shumë sëmurë gjatë gjithë javës dhe përveç kësaj, i jam nënshtruar një operacioni në sy. Kështu që kjo është arsyeja e vërtetë pse po i mbaj sot”, rrëfeu me tej Anna Wintour.

