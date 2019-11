Ja shtetet që konsumojnë më shumë alkool, lituanezët mbajnë rekord

Ju sugjerojme

Një studim i Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik dhe të Zhvillimeve (OECD), tregon shtetet që konsumojnë më shumë alkool çdo vit.

OECD është një organizatë survejimi me anëtarësi të 36 shteteve dhe kryen studime në ekonominë dhe zhvillimet e vendeve. Studimi i konsumimit të alkoolit bëhet çdo dy vite dhe përfshihen vetëm 44 shtete.









Vendin e parë e mbajnë lituanezët, me konsum 12.2 litra alkool i pastër për person, çdo vit. Më pas vijnë austriakët me 11.8 litra dhe francezët me 11.7. më poshtë keni grafikun për secilin shtet.



Statistikat tregojnë se çdo vit britanikët mbi moshën 15 vjeç konsumojnë 9.7 litra alkool të pastër ndërsa amerikanët konsumojnë 8.9 litra. Britanikët konsumojnë 108 shishe verë më përqindje alkooli pre 12 përqind e barazvlefshme me 342 gota birrë.

