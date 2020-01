Ja si do të jetë një iPhone i lirë

Ju sugjerojme

Kompania Apple ka njoftuar se iPhone i lirë, i pritur për t’u hedhur në treg në gjysmën e parë të këtij viti, do të ketë pamjen e iPhone 8 të vjetër të vitit 2017. iPhone i ri mund të quhet iPhone SE2 ose iPhone 9 dhe kushton rreth 400 dollarë.











Dimensionet, duhet të jenë të ngjashme me ato të iPhone me formatet 8×4.7 inç. Vetëm trashësia do të ishte pak më e madhe se modeli i tre viteve më parë, duke shkuar nga 7,3 në 7,9 milimetra. Estetikisht, smartfonët do të kenë një kamera të vetme, një bateri të madhe dhe një procesor të fuqishëm, A13 Bionic, që pajis telefonat inteligjentë të rinj Apple.

Etiketa: iPhone i lire