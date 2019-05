Ja si duken pamjet e reja të katedrales Notre Dame

Ju sugjerojme

Katedralja e Parisit ‘Notre Dame’ mund të pajiset me një çati të re që e bën të aftë të prodhojë energji elektrike të mjaftueshme, sa që të furnizojë me rrymë të gjitha ndërtesat afër saj.



E ndërtuar nga panele xhami nga kompania arkitekturale ‘Vincent Callebaut Architectures’ do mundësojë që katedralja e apostrofuar të bëhet ndër katedralet më moderne ndonjëherë.



Seksionet e qelqit në tavan që ndajnë kulmin nga brendësia do të lejonin që drita natyrale t’i jepte një pamje të bukur katedrales.

Etiketa: France