“Jam e re, politika na largon”/ Die Welt: Zhgënjimi po boshatis Shqipërinë

Në një artikull për Shqipërinë, gazeta e njohur gjermane, Die Welt, duke analizuar çështjen e hapjes së negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE, shkruan se vendi është kandidat që prej vitit 2014, por këto negociata janë shtyrë tri herë, sepse vendet e BE-së nuk kanë rënë dakord.

Gazeta shkruan se: “Koha është thelbësore. Gjithnjë e më shumë shqiptarë po largohen nga vendi i tyre. Ata nuk duan të ëndërrojnë për një të ardhme evropiane përgjithmonë, ata thjesht vijnë në BE – në Gjermani, Greqi ose Itali. Shqipëria po rrjedh gjak shumë ngadalë. Një e katërta e katër milionëve të mëparshëm shqiptarë janë larguar nga atdheu i tyre që nga vitet 1990. Dhe zemërimi në vend po rritet ndaj BE”.









Duke u ndaluar tek vizita e fundit në Tiranë e Presidentit të Parlamentit të BE-së, David Sassoli, gazeta shkruan se “Ai dëshiron t’u japë shpresë shqiptarëve. Një mision i vështirë. Por Sassoli është njeriu i duhur për këtë. Ai nuk ka qëndrimin e shumë emisarëve të BE-së në Ballkanin Perëndimor që e konsiderojnë veten shumë të rëndësishëm dhe shumë bujarë sepse kanë premtime dhe para në bagazhin e tyre”.

Ai zhvilloi një takim edhe me studentë të gazetarisë në Tiranë. “Ju keni të njëjtën të ardhme si ne. Shqipëria është thelbësore për Evropën”- Dhe pastaj, pas një pauzë të shkurtër, Sassoli shtoi: “Ne e kuptuam zhgënjimin tuaj. Shqipëria ka bërë përparime të mëdha. Parlamenti i BE-së mbështet pranimin e vendit tuaj në BE me të gjitha fuqitë”. Sipas Sassoli, negociatat e pranimit mund të fillojnë së shpejti.

“Unë e di se Presidenti Sassoli nuk mund t’i ndryshojë gjërat vetë. Por kjo na dha energji të re sot.”-thotë studentja e gazetarisë Lydia.

Vetëm disa javë më parë, si në vitin 2019, studentët protestuan kundër qeverisë së socialistit Edi Rama. Rama është kryeministër, një piktor i pashëm dhe një politikan i fuqishëm që i pëlqen të veshë atlete në Perëndim, por gjithashtu dyshohet se është mbështetur nga mafia shqiptare e drogës.

Partia e tij ka qenë në qeverisje me një shumicë absolute që nga shtatori 2017. Partitë e opozitës PD dhe LSI kanë bojkotuar kryesisht Parlamentin, por marrëveshja për një reformë zgjedhore së shpejti mund ta ndryshojë këtë.

Rama ka zbatuar reforma të rëndësishme në sistemin gjyqësor dhe ekonomik, kjo është arsyeja pse Komisioni i BE rekomandoi hapjen e negociatave të pranimit në maj 2019. Por ekspertët e BE-së nuk ishin plotësisht të kënaqur.

Ata kritikuan faktin se ka pasur shumë pak arrestime për krimin e organizuar, më shumë duhet të bëhen për të luftuar pastrimin e parave, dhe mbi të gjitha që zyrtarët e korruptuar duhet të dënohen në mënyrë të vazhdueshme.

Duke u rikthyer tek studentët, gazeta shkruan se “ata kanë probleme krejtësisht të ndryshme: Megjithëse tarifat e shkollimit kohët e fundit janë përgjysmuar në 120 euro në muaj, ato janë akoma shumë të larta – të ardhurat mesatare mujore janë 340 euro. Shumicën e kohës, studentët gjithashtu duhet të jetojnë në akomodim të mjerueshëm, tualet dhe dush për 30 persona dhe mungesa e ngrohjes në konvikte nuk është e rrallë.

Për më tepër, korrupsioni është i përhapur në mesin e mësuesve dhe profesorëve. Nxënësit dhe studentët shpesh duhet të paguajnë ryshfete për provime, transferime dhe përfshirje në seminare. Kjo krijon shumë zemërim midis akademikëve të rinj.

Sassoli nuk vuri re asgjë. Studentët në Universitetin e Tiranës nuk raportuan për këto ankesa. Si duhet ata? Profesorët tuaj ishin ulur së bashku me Sassolin në dhomën e seminareve – dhe gjithnjë me buzëqeshje.

Papunësia e të rinjve në Shqipëri është zyrtarisht 30 përqind, por në të vërtetë ka të ngjarë të jetë edhe më e lartë. Perspektiva e një pune nuk është vetëm problem për studentët. Klaudia (22 vjeçe) është infermiere. Ajo vjen nga konsullata italiane këtë mëngjes.

Vajza e re duhej të priste javë të tëra për një takim për të aplikuar për një leje pune. “Në konsullatën gjermane ju prisni disa muaj, kjo lidhet me listën e personave në pritje” thotë Klaudia. Ajo duhej të paguante shumë para për arsimin e saj, tani fiton 200 euro në muaj si infermiere. “Është e turpshme. Ka kaq shumë për të ndryshuar këtu. Politika na largon.”

A nuk ka ajo shpresë për përmirësim? “Unë jam e re. Nuk kam kohë të pres për t’u anëtarësuar në BE”, thotë Klaudia. Ajo dëshiron të jetë në Itali brenda disa muajve. Shoku i saj tashmë punon në Shtetet e Bashkuara. Në rrethin e miqve të Klaudia, emigracioni është një temë e vazhdueshme.

Gazeta shkruan edhe për një tjetër shqiptar në Tiranë/ Besimi (57 vjeç) qëndron me biçikletën e tij në Sheshin Skënderbej, pikërisht në qendër të Tiranës. Atij i kanë mbetur vetëm disa dhëmbë. Djemtë e tij punojnë në Greqi dhe Itali. “Ata na dërgojnë para. Përndryshe ne nuk mund të mbijetonim”, thotë punëtori i ndërtimit. Pastaj ai flet për BE dhe befas zemërohet: “Ne jemi evropianë. Ne e meritojmë anëtarësimin “.

Në fund të artikullit, gazeta e përmbyll me një mesazh të fortë për vetë BE-në: Kryeministri Rama pajtohet. “Bisedimet e pranimit do të jenë një terapi për vendin tim. Ne thjesht duam të përpiqemi të jemi pjesë e familjes”, tha gjatë takimit me Sassolin.

Deri atëherë, tetë deri në dhjetë vjet të tjera ka të ngjarë të kalojnë. Kina, nga ana tjetër, krijon fakte. Një kompani financiare kineze ka fituar koncesionin për aeroportin në Tiranë. Pekini gjithashtu ka siguruar të drejtat për minierat shqiptare të bakrit dhe prodhimin e naftës. Evropianët duhet të nguten.

