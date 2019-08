‘Jam shumë e lodhur’, rrëfimi i ndjerë i Taynës

Ju sugjerojme

Tayna prej kohësh është kthyer në një nga reperet më të suksesshme në tregun muzikor shqiptar, me hite që dëgjohen kudo dhe me kërkesa të larta për të performuar në clube e koncerte.

Ditën e sotme me anë të një postimi në Instagram reperja ka treguar se është lodhur shumë, por e gjitha ia vlen kur sheh dashurinë e madhe që merr nga fansat.

“Punoj shumë çdo ditë dhe shumicën e kohës ndihem shumë e lodhur, por dashuria juaj është ajo që më shtyn përpara. Faleminderit shumë që ma mbushni zemrën me dashuri dhe më jepni motiv e forcë. Ju dua. Gjithnjë do të sigurohem të sjell këngë sa më të mira që të kërceni e të ndiheni mirë me to”, shkruan Tayna.

Etiketa: 'Jam shumë e lodhur'