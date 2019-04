“Jam shumë xheloze”/ Ja kush e bëri Sonin të përlotet në emision

Ju sugjerojme

Këngëtarja Soni Malaj është përlotur në emisionin e pasdites “Rudina”, pasi është përballur me një videomesazh prekës që i kishin përgatitur mikeshat e saj të ngushta Elia Zaharia dhe Dorina Tiko. Kjo e fundit nuk do të marrë pjesë në koncertin në amfiteatër që Soni do të mbajë në datën 1 maj, pasi ndodhet jashtë shtetit. Kësisoj, Dorina zgjodhi që përmes një videomesazhi t’i urojë këngëtares suksese si dhe ta falenderojë për mbështetjen e saj të përhershme.

“Jam shumë xheloze për njerëzit që do të shohin në skenë më 1 maj, pasi unë nuk do të mundem. Të uroj suksese dhe faleminderit që nuk ke harruar asnjëherë të më marrësh në telefon, dhe ke qëndruar pranë meje në momentet më të vështira”- është shprehur Dorina Tiko.

Rikujtojmë se tre artistet kanë qenë pjesë e grupit muzikor “Spirit Voice”, i cili daljen e parë e pati në festivalin “Këngët e Stinës”, në vitin 1997.

