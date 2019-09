“Janë sulur hyzmeqarët mediatikë e politikë”, për kë po flet Basha?

Ju sugjerojme

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha ka reaguar ashpër mbrëmjen e sotme, teksa në TV po transmetohen emisionet politike të së enjtes.

Basha shkruan se sot parlamenti miratoi dy koncesione korruptive “Milot-Balldre” dhe “Dukat-Orikum” por disa media trajtojnë tema të tjera, si për shembull marrëveshja e mundshme Rama-Basha. Në këtë kontekst, Basha shkruan në Twitter: “Sot kur Rama me një grusht oligarkësh dhe pronarë mediash u vjedh shqiptarëve 370 milionë euro, sulen hyzmeqarët mediatikë dhe politikë me gënjeshtra dhe sajesa që të heqin vëmendjen e njerëzve dhe të mbulojnë vjedhjen. Sepse ata ndajnë bashkë me Hajdutin pasuritë e shqiptarëve”.

Se kush janë pronarët e mediave qe vjedhin bashkë me Ramën dhe kush janë “hyzmeqarët mediatikë”, këtë Basha nuk e ka cilësuar, duke lënë vetë njerëzit të bëjnë vetë gjykimin. Por ai veçon faktin se “me gënjeshtra dhe sajesa po hiqet vemendja nga koncesionet”.

Etiketa: Lulzim Basha