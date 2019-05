“Je e eksituar”/Vokshi kërkon shkarkimin e kryeakademikut Gjinushi

Ju sugjerojme

Ish-deputetja demokrate, Albana Vokshi ka bërë thirrje të shkarkohet kryetari i sapozgjedhur i Akademisë së Shkencave, Skender Gjinushi. Reagimi i saj vjen një ditë pasi Gjinushi iu drejtua me një fjalor të rëndë gazetares Enkelejda Mema, teksa kjo e fundit i kishte drejtuar një pyetje gjatë konferencës për shtyp. Për shkarkimin e Gjinushit është çelur dhe një peticion online, ku deri më tani janë regjistruar rreth 700 persona.

Deklarata e Vokshit

Gazetarja Enkelejda Mema, u intimidua, u fye dhe u ngacmua seksualisht nga Skënder Gjinushi, gjatë një transmetimi live, pak minuta pas zgjedhjes Kryetar i Akademisë së Shkencave, me votë të urdhëruar direkt nga Kryeministri Edi Rama.

E turpshme, e papranueshme, e dënueshme sjellja intimiduese dhe fyese e ish ministrit të diktaturës Skënder Gjinushi, ndaj gazetares me shumë përvojë.

Në një vend normal, demokratik, Skënder Gjinushi sot, nuk do ishte lejuar të hynte në Akademi. Ministër i diktaturës, me fjalor dhe akte perverse si sistemi diktatorial që i prodhoi, nuk mund e nuk duhet të jetë as anëtar, e jo më të drejtojë Institucionin më të lartë shkencor në Shqipëri.

I bëj thirrje të gjithë mediave kombëtare e lokale të denoncojnë aktet e turpshme të fyerjes dhe dhunës verbale e psikologjike ndaj gazetares Mema dhe të gjithë gazetarëve në detyre.

Sjell në vëmendje të organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare, OSBE, Delegacionit të Bashkimit Europian, Këshillit të Europës, Amnisty International, Reporterëve pa Kufij që raste të tilla ngacmimi seksual janë të dënueshme e të papranueshme.

Sot është dita që organizatat për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe shoqatat e gazetarëve të mos heshtin, por të protestojnë në mbrojtje të koleges gazetare e në emër të respektit e dinjitetit të detyrës së gazetarit.

Debati i Gjinushit me Memën:

Gazetarja: Kur e morët vendimin për të kandiduar si kryetar i Akademisë së Shkencave, para reformës apo pas reformës?

Gjinushi: Bashkë me lindjen tënde.

Gazetarja: Me lindjen time s’ka mundësi, atëherë keni qenë kryetar partie.

Gjinushi: Epo mirë dakord.

Gazetarja: Kur e morët vendimin për të kandiduar si kryetar i Akademisë së Shkencave, para reformës apo pas reformës?

Gjinushi: Je shumë e eksituar… shko mjekohu.

Gazetarja: Kujdes me gjuhën zotëri… i paedukatë. Shko mjekohu ti se je dhe kryetar i Akademisë së Shkencave.

Gjinushi: Mos bëj pyetje që s’kanë përgjigje.

Gazetarët: Si nuk kanë përgjigje?