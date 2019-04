I tha “je për pornostare”, Oriola Marashi surprizon komentuesin/FOTO

Ju sugjerojme

Oriola Marashi cilësohet si një nga modelet më seksi në Shqipëri. Ish-anëtarja e OTR po vazhdon të “tronditë” rrjetin me fotot e saj, që me ardhjen e verës janë bërë më të nxehta. Këtë herë, Oriola ka pozuar ka “tronditur” rrjetin me fotografitë që ka postuar në Instagram.

Ajo ka realizuar një fotokolazh të ri, ku shfaqet vetëm në bikini, ku bie në sy gjoksi i saj dhe linjat e saj fizike perfekte. Komentet kanë qenë të shumta dhe një prej tyre shkruan krahas fotove: “Modele s’të shkon, pornostare po”.

Befasuese ka qenë përgjigja e Oriolës ndaj komentit ku shkruan: “Flm po nuk ndryshojn shum vetem se modelet e zgjedhin me ke shkojn”.





