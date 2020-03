Jeta e njerëzve apo fitimet e koncesioneve

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook Nga Klodian Tomorri

Koncesioni i Chek Up-it duhet të riadresuar urgjentisht për të përballuar epideminë e virusit. Buxheti i ka paguar koncesionarit 8 milionë euro per analiza te pakryera gjate 4 viteve të fundit. Për këtë vit kompanisë i janë caktuar edhe 7 milionë euro të tjera nga buxheti.





Këto para duhet të shkojnë urgjentisht për të përballuar epideminë. Mund të bëhet me rinegocim kontrate për ta adresuar koncesionin në funksion te luftës kundër epidemisë. Mund te behet me pezullim pagese për këtë vit dhe paratë të jepen për te fuqizuar kapacitetet e sistemit shëndetësor publik. Kjo pak rendesi ka. Por ato para duhet te shkojnë për epideminë. Nuk ka sens qe ne këtë situate te japësh 7 milionë euro nga buxheti për kontrolle mjekësore qe nuk i hyjnë ne pune askujt.









Së dyti, koncesioni i laboratorëve duhet ringrijë. Ai koncesion do të marrë 10 milionë euro ketë vit për të bërë analiza. Por analizat me emergjente qe i duhen vendit tani, jane ato te koromavirusit. Edhe ky mund te riadresohet me negocim.

Nëse kompania nuk pranon, atëherë qeveria mund te pezulloje kontratën ne mënyre te njëanshme dhe te hape hetim penal për falsifikim ne tender.

Njëra nga tre kompanitë e konsorciumit qe fitoi koncesionin e laboratorëve ishte fantazme dhe nuk ekzistonte fare. Kështu qe, ky koncesioni paloset kollaj, edhe ne arbitrazh madje. Çdo arsye qe nuk e bëjmë dot se s’na le kontrata e koncesionit është justifikim për të vjedhur. Qeveritë më demokratike në botë nga Franca në Itali po shtetëzojnë kompani private duke marrë në kontroll prodhimin e maskave dhe pajisjeve shëndetësore, jo me kontratat koncesionare.

Janë 17 milionë euro, qe do te shpëtonin me qindra jete njerëzish. Nuk mund dhe nuk duhet të shpërdorohen ne dy koncesione qe i duhen vetëm koncesionareve.

OBSH tha sot se një nga dy instrumentet me efikas ne luftën kundër koronavirusit është testimi agresiv i pacienteve, për t’i diktuar në kohë duke i izoluar dhe duke ndalur kështu zinxhirin e transmetimit të virusit.

Prandaj ato para duhet të vihen ne funksion te këtij mekanizmi. Ne te kundërtën, shteti ka dënuar njerëz me vdekje për te mos cenuar fitimet e koncesionarëve. Qeveria mund të dridhet sa të dojë. Por kjo është zgjedhje që duhet ta bëjë me detyrim. I takon asaj të vendose do ruaje jetët e njerëzve apo fitimet e koncesionarëve.

Etiketa: Klodian Tomorri