Jeton në Katar dhe bën jetë luksoze, Dorina Mema tregon sekretin

Dorina Mema ishte e ftuar pasditen e sotme në “Ftesë në 5”, ku tregoi më shumë për jetën në Katar. Vajza bukuroshe e fitnesit jeton aty prej kohësh.



Dorina tregoi se ka një familje të dytë në Katar dhe nëna e asaj familje i ka dhënë shumë mësime.

“Unë kam një familje atje dhe duke qenë pjesë e asaj familjeje, nëna e asaj shtëpie më do jashtëzakonisht shumë dhe më ka dhënë mësimet e Islamit. Nuk po flasim për familjen time biologjike, por familjen e dytë që kam në Katar, aty ku mirëpritem gjithë kohës. Do shkoj shumë shpejt atje sepse do hap zyrë në Doha dhe Kuvajt”, u shpreh Dorina.









Kur u pyet se si ka mundësi që ia ka dalë mbanë, ajo iu përgjigj se ka engjëj të cilët e mbrojnë.

“Disa njerëz ecin me engjëj dhe nuk ecin vetëm. Unë kam 7 engjëj, mund të realizoj çfarë dua. Në momentin kur njeriu është i pasur shpirtërisht, hapet qielli dhe dëgjohet lutja. Njerëzit nuk besojnë dhe e humbasin veten me gjërat e dukshme. Ndërsa unë e kam parësore marrëdhënien vertikale dhe kur e ke këtë, mund të marrësh çfarë të duash. Nuk i kam kërkuar kurrë asgjë asnjeriu. Në këtë jetë ia kam dal vetëm. Kur je në dorën e dikujt tjetër, atëherë duhet të trembesh. Kur ecën me krahët e tua, gjithmonë do ia dalësh”, përfundoi Dorina.

