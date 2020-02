“Jo bashkëqeverisje PD-PS, qeveri kujdestare pa Edi Ramën”

Ju sugjerojme



Oerd Bylykbashi sqaroi sot për gazetarët, pasi u bë publikimi i paketës së propozimeve për ndryshimet zgjedhore, se qeveria kujdestare për zgjedhjet që opozita ka kërkuar, nuk do të thotë bashkëqeverisje PD-PS. Por një qeveri neutrale, me figura me integritet moral të spikatur, që do të bëhet garante për votën e lirë.

Sipas Bylykbashkit, një qeverisje kujdestare, do të thotë qeveri pa Edi Ramën Kryeministër.









“Pa një qeveri kujdestare, të gjitha masat e tjera për garantimin e lirisë, sigurisë dhe paprekshmërisë së votës, bëhen të pavlera”, u shpreh Bylykbashi, që është dhe bashkëdrejtues i Komitetit Politik për reformën zgjedhore.

I pyetur për Ministrin e Brendshëm, cili mund të jetë, nga kush mund të propozohet, Bylykbashi tha se, kriteri kryesor, është që ai të jetë jashtë çdo konflikti politik dhe interesi.

Etiketa: reforma zgjedhore bylykbashi