‘Jo më futboll’/ UEFA pezullon Champions League dhe Europa League

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

UEFA ka vendosur që të ndërpresë të gjitha kompeticionet futbollistike. Champions League dhe Europa League janë pezulluar në një afat të pacaktuar.

Asnjë ndeshje nuk do të zhvillohet. Më herët u anulua ndeshja City-Real Madrid, për shkak se skuadra madrilene është futur në karantinë, një lojtar i basketbollit rezultoi me koronavirus.









Seria A dhe La liga janë ndërprerë. Gjithashtu edhe Premier league pritet të ndalë sot zhvillimin e ndeshjeve. Ende nuk dihet fati i Euro 2020, ku me shumë gjasa, nëse situata do të jetë e njëjtë, nuk do të zhvillohet.

Etiketa: anulohen ndeshjet