Jo Rams… Luli nuk është në gjumë

Nga Arian Çani





Ramsi bëri shumë mirë që mori masa drastike. Un jam dakord me Ramsin. Me vjen thjesht keq që nuk po mbyll ende rrjetet sociale diarre. Por ndërkohë Ramsi po bën shumë gabim që tallet sot prapë me Bashën. I thote ‘fli gjumë dhe laj sytë kur të zgjohesh’. Ok.









Por Basha në fakt nuk po bën gjë tjetër vecse po propozon fiks masat që cdo kryeministër normal në Europën demokratike, është duke deklaruar për t’i ardhur në ndihmë ekonomike cdo qytetari ose biznesi që për shkak të Coronës është në karantinë.

Mjafton t’i hidhni një sy lajmeve në gjuhën angleze, franceze ose italiane dhe do ta kuptoni menjëherë që Basha nuk është aspak në gjumë.

