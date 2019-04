Video/Joe Biden shpall kandidaturën për zgjedhjet presidenciale 2020

Ditën e sotme, ish-nënpresidenti amerikan, Joe Biden u zyrtarizua në garën e demokratëve për të fituar kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ai e shpalli këtë vendim nëpërmejt një video të postuar në ‘Twitter’ duke deklaruar: “jemi në betejë për shpirtin e këtij kombi”.

“Nëse iu japim Donald Trumpit tetë vjet në Shtëpinë e Bardhë, ai do të ndryshojë përgjithmonë dhe rrënjësisht karakterin e këtij kombi. Nuk mund të rri e të shohë se çfarë po ndodhë”, tha ai.

76-vjeçari Joe Biden bëhet ndër kandidatët kryesor bashkë me senatorin nga Vermonti, Bernie Sanders.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019