Jona Spahiu flet për të atin e ndjerë: Nëse do të kisha mundësi…

Moderatorja Jona Spahiu ka folur së fundmi për të atij e saj të ndjerë. E ftuar në “Një Ditë me Dojnën” , Jona u pyet se nëse do t’i jepej mundësia ta kthente në jetë vetëm për një moment, do zgjidhte për ta shoqëruar në altar apo për të parë vogëlushin e saj Raiden. E emocionuar, Jona u shpreh se do të donte shumë që babai t’i shihte djalin, për të bërë një krahasim karakteresh.

“Tani që po e them, kam shumë emocion. Sepse e di sa të shenjtë e ka patur ai familjen. Ka bërë shumë për ne, ka qenë shumë prezent. Kam një jetë të mbushur komplet prej tij; kam ende shkrimet dhe pusullat e tij në librat e mi. Do doja shumë që të shijonte Raidenin dhe të bënte një ndërthurje mes karakterit të tij e të thoshte se “ky djalë më ngjan mua”. Raiden mund të them se ngjan në disa gjëra me babin”-tha Jona Spahiu.









