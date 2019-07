Jonida flet për fëmijët në të ardhmen: Sa më shumë, aq më mirë!

Ju sugjerojme

Moderatorja Jonida Vokshi ka folur së fundmi rreth planeve të saj për t’u bërë nënë. E pyetur nga “Prive” se sa fëmijë dëshiron që të ketë në të ardhmen, Vokshi u përgjigj se do të donte shumë të tillë.

“Unë i dua shumë fëmijët, shumë. Kështu që sa më shumë, aq më mirë. Nuk është se kam një numër për të thënë. Ne i themi në Tiranë: Sa të ketë shkruajtur Zoti!”- u shpreh Jonida, e cila nuk ngurroi të fliste edhe për kurorën që do të lidhë në shtator me aktorin kosovar Besnik Krapi.

Ajo tha se ceremonia martesore do të jetë e thjeshtë dhe spontane si dashuria e tyre, ndërsa më tej u shpreh se do të vendosin të jetojnë aty ku do të jenë projektet në sferën profesionale.

Etiketa: Jonida Vokshi