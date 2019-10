Jonida Shehu ndan momentin kur trembet për vdekje (Video)

View this post on Instagram

Keshtu na gjeti Hallowini ne Soirée. Kete shperthimin e kishim programuar per te trembur @renatomekolli dhe une kisha qene ne prova (isha ne dijeni te plote) dhe per pak vdiqa nga frika 😣😣. A u tremb Renato ?? Shihemi ne darke ne ora 21:00 se pervec reagimit te Renatos ka edhe shume surpriza te tjera. #scarystories #halloween #soireetopchannel #soiree #friends #winelovers🍷 #alehandrowineshop #jokesoftheday #topchannel