“Jorgo Toto”/ Agim Kajmaku letër Arta Markut

Kryebashkiaku i Vorës, Agim Kajmaku, i ka dërguar letër kryeprokurorës Arta Marku, pas lajmit të publikuar nga Partia Demokratike se Prokuroria e Përgjithshme ka arritur në përfundimin që Agim Kajmaku është shtetasi Jorgo Toto, i arrestuar në Greqi për falsifikim parash.

Ai i ka përcjellë organit të akuzës të dhënat me vendimin e pafajësisë dhënë nga Gjykata e Janinës në shtator të këtij viti. Kajmaku thotë se nuk ka qenë në dijeni të dënimit në Greqi për falsifikim parash. “Jam në pritje të të dhënave nga Gjykata e Apelit të Janinës si dhe Prokuroria e Janinës me shkrim”, thotë ai.









Ai thotë se në ngarkim të tij, ekzistonte një çështje penale e cila është regjistruar në vitin 2003, ku akuzohej për “vënie në qarkullim të monedhave të falsifikuara” në Arta, por e dinte se procesi ishte mbyllur administrativisht.

“Pavarësisht vendimit të pafajësisë së sipërpërshkruar, unë kam kërkuar dhe jam në pritje të të dhënave me shkrim nga ana e Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda, Janinë, Greqi për rrethanat e marrjes së ndonjë mase sigurimi apo ndonjë urdhri ndërkombëtar kërkimi me emrin tim për këtë rast dhe në momentin që do t’i administroj, do t’ua vë në dispozicion së bashku me vendimin e plotë të zbardhur të pafajësisë nr. 236, datë 12.09.2019 si edhe do t’i pasqyroj ato edhe në dokumentin përkatës sipas ligjit”, thuhet në letrën që Kajmaku i drejton kryeprokurores në detyrë Arta Marku, e nënshkruar gjatë ditës së sotme.

Letra e tij vjen pasi Prokuroria e Tiranës i konfirmoi opozitës që zt.Kajmaku është Jorgo Toto, i cili ka pasur një proces të hapur gjyqësor në Greqi për falsifikim dokumentesh.

Në përgjigjen e publikuar sot nga Sekretari i PD, Gazmend Bardhi, Prokuroria i kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve t’i hiqet mandati i kryebashkiakut Agim Kajmakut, pasi ka gënjyer në formularin e Dekriminalizimit.

