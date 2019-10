“Ju pret një ditë e bukur”/ Horoskopi i ditës

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e diel 6 tetor 2019 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Gjatë kësaj dite do të viheni në provë të fortë, duke qenë gjithë kohës nën tension. Nuk përjashtohen konfliktet në familje, edhe në raportet jetëgjata. Kryefjala e ditës është: kujdes.

Demi

Do të ndjeni dëshirën për të rikuperuar kohën e humbur. Në familje Hëna do të ketë një ndikim shumë interesant, edhe pse në ndonjë rast do ju duhet të përballeni me ndonjë transferim. Nëse në dashuri ju intereson një person, mos e lini që t’iu ikë.

Binjakët

Doni që të përjetoni një emocion gjatë këtyre ditëve, ndaj e keni të kotë që ta fshihni. Nëse drejtoni një aktivitet tuajin, mund të keni mundësi për të fituar më shumë. Duke nisur nga dhjetori, yjet do të jenë në anën tuaj.

Gaforrja

Shmangni debatet gjatë kësaj dite, më mirë veproni me kujdes. Me kalimin e ditëve situata do të përmirësohet edhe në dashuri. Brenda mesit të tetorit, parashikohet një takim i rëndësishëm.

Luani

E vërteta është asi juaj nën mëngë, edhe pse kjo gjë do të sjellë mundësinë që të përballeni me disa vështirësi dhe me një situatë të vështirë për tu menaxhuar. Në punë brenda fundit të vitit, mund të ndryshojë diçka.

Virgjëresha

Për të lindurit e kësaj shenje, parashikohet mundësia për të jetuar diçka të bukur. Ditë të tilla do të ndihmojnë gjithë ata që duan të çojnë përpara një projekt. Pengesa jua e vetme është ekonomike, për shkak të shpenzimeve të tepërta. Në dashuri, duhet ti bëni sytë katër përballë shkëndijave të reja premtuese.

Peshorja

Nëse keni paqartësi, merrni kohën e nevojshme për tu sqaruar. Edhe në dashuri duhet të bëni qartësi dhe duhet të bëni kujdes ndaj personave tepër xheloz dhe posesiv.

Akrepi

Yjet janë mjaft të rëndësishme, sa i takon emocioneve në punë. Mund të përballeni me një konflikt me partnerin/en, por ky muaj do të sjellë mundësi të shumta. Mos e nënvlerësoni mundësinë e një takimi të ri.

Shigjetari

Do të keni një dëshirë të madhe për të udhëtuar dhe për të bërë gjëra të rëndësishme, të cilat kanë qëndruar pezull për shumë kohë. Në sajë të ndikimit të Mërkurit dhe Venusit, do të keni mundësi që të çoni përpara projekte dhe të mbyllni një sërë situatash profesionale.

Bricjapi

Hëna do të jetë në shenjën tuaj, gjë që do të bëjë qartësi lidhur me atë që doni. Sfera sentimentale parashikohet mjaft e komplikuar, ku parashikohen ndryshime mjaft të ngadalta dhe të mbushura me pasiguri.

Ujori

Jeni duke përjetuar një gjendje me ngarkesë të madhe stresi lidhur me financat, shkruan noa.al. Keni nevojë për më shumë qetësi dhe ndoshta një takim i ri mund të shërbejë në këtë drejtim.

Peshqit

Ju pret një ditë e bukur për rikuperimin shpirtëror. Në punë ju presin zhvillime të rëndësishme, të cilat do të vënë në lëvizje kreativitetin. Në dashuri do të jeni të mbushur me dyshime, por situata do të qartësohet gjatë muajit nëntor.

Etiketa: 6 tetor 2019