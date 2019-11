Ju pret një ditë e mbushur me suksese, ja parashikimi i yjeve

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e diel 10 nëntor 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Për të lindurit e kësaj shenje parashikohet një fundjavë gjithë grintë në sajë të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Bëni mirë që të lini mënjanë agresivitetin ndaj të dashurve tuaj dhe të reflektoni para se të veproni. E diela do i dedikohet ndjenjave dhe njeriut të zemrës.

Demi

Ky është momenti për të rinisur, ku pas një periudhe nën ritmin e duhur, do të merrni veten. Ndërkohë dhjetori është vendimtar për çuarjen përpara të projekteve dhe aktiviteteve të reja.

Binjakët

Parashikohet një ditë tranzit, ku do ju duhet të prisni “degët e thata” dhe të përqendroheni tek personat të cilët i doni vërtetë. Ju pret një fundjavë e mbushur me surpriza.

Gaforrja

Kjo e diel do të jetë e mbushur me mllef ndaj një të të afërmit tuaj të shenjës së dashit ose bricjapit. Bëni mirë që të përqendroheni më shumë tek vetja juaj, në vend që të mendoni për të tjerët. Në dashuri dhe në punë është momenti që të përqendroheni më shumë.

Luani

Ju presin orë të zjarrta në sferën sentimentale por edhe në projekte të cilat i keni përzemër. Ndërsa sfera sentimentale do të jetë në maksimumin e saj, me shpenzimet duhet të tregoheni shumë të matur.

Virgjëresha

Kjo e diel do të jetë nën ritmin e duhur, ndaj bëni durim, pasi situata do të vijë duke u përmirësuar në vijim. Dhjetori do të sjellë zhvillime intetresante në dashuri, punë dhe projekte personale.

Peshorja

Të lindurit e kësaj shenje i pret një ditë e mbushur me suksese. Kujdes duhet treguar në dashuri, pasi diçka mund të acarojë situatën dhe nëse arrini që të ruani qetësinë e duhur, gjithçka do të kthehet në normalitet.

Akrepi

Fundjava do të jetë e mbushur me zgjidhje dhe reflektim lidhur me atë që keni bërë gjatë muajve të fundit. Dielli dhe Mërkuri do të jenë në shenjën tuaj dhe do të sjellin një aftësi të madhe për të analizuar dhe arsyetuar lidhur me projektet që keni planifikuar. Jeni në një moment pozitiv të jetës suaj.

Shigjetari

Jeni në kërkim të dashurisë, ndaj mundohuni që të mbani larg problemet në mënyrë që t’iu përkushtoheni personave që kanë vërtetë rëndësi për ju. Ju pret një periudhë e gjallë dhe e mbushur me fuqi të jashtëzakonshme, ndaj përqendrohuni në veten tuaj.

Bricjapi

Ju pret një ditë e mbushur me tensione dhe vështirë se do të arrini qëllimet që i keni vendosur vetes. Mundohuni që ti përkushtoheni vetes dhe të karikoheni me energji.

Ujori

Kjo ditë do të jetë mjaft e dobishme për të lindiurit e kësaj shenje, pavarësisht ndonjë zhvillimi të papritur. Fundjava do të jetë nën kontroll dhe do të sjellë të reja premtuese për të ardhmen.

Peshqit

Kjo e diel do të jetë e lidhur me dashurinë, ndaj përqendrohuni tek personi që keni përzemër dhe me kalimin e kohës do arrini që të formoni lidhjen që aq shumë e keni pritur. Edhe sfera profesionale do të jetë e mirë dhe ditët në vijim parashikoen “zjarr”.

