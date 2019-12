Ju pret një ditë pozitive, por kujdes shpenzimet, horoskopi për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e premte 6 dhjetor 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive në sajë të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Megjithatë do të ketë sërish disa konflikte, lidhur me të cilat duhet të merrni vendim. Mundohuni që të jeni më pak nervoz në dashuri.

Demi

Gjatë kohëve të fundit jeni përballur me shumë shpenzime, çka ka bërë që të përjetoni kriza të mëdha. Por duke nisur nga gjysma e dytë e muajit, situata do të ndryshojë, duke sjellë zhvillime pozitive në planin ekonomik. Në dashuri ju pret një periudhë pasionante.

Binjakët

E premtja do të jetë tejet pozitive, duke i prirë një fundjave të kënaqshme. Do të ndiheni më mirë me veten dhe me të tjerët. Mundohuni që të përvishni mëngët për të marrë rezultatet e shpresuara. Dashuria parashikohet mjaft e favorizuar, ku do të keni mundësi që të bëni projekte të rëndësishme.

Gaforrja

Dita do të jetë nën ritmin e duhur dhe gjatë saj nuk do të keni mundësi të bëni gjithçka kishit menduar. Mundohuni të mos jeni pesimist dhe të mos përfshiheni nga ankthi, pasi gjërat do të ndryshojnë me kalimin e orëvë. Po ashtu shmangni polemikat dhe shtyjini debatet për një moment tjetër. Kjo gjë vlen edhe për dashurinë.

Luani

Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive dhe gjatë saj do të ndiheni shumë të fortë. Mundohuni që të jeni sa më të gjendshëm si me të tjerët edhe me zhvillimet e reja, në mënyrë që të kapni mundësitë në momentin e duhur. Edhe dashuria do të jetë mjaft e favorizuar dhe mbrëmja do të rezervojë surpriza të këndshme.

Virgjëresha

Dita do të sjellë rikuperim të ndjeshëm. Përfitoni për të zgjidhur disa çështje të mbetura pezull, edhe me partnerin/en. Mundohuni vetëm që të tregoni kujdes ndaj asaj që ju rrethon.

Peshorja

Kjo e premte do të jetë e mbushur me nervozizëm për shkak se do të keni debate me një person të cilin e keni shumë përzemër. Mundohuni që të jeni më të kujdesshëm me fjalët, në mënyrë që të mos e përkeqësoni situatën.

Akrepi

Dita do të nisë në mënyrë pozitive dhe kjo periudhë është shumë e rëndësishme për jetën tuaj. Mund të ketë disa ndryshime si në sferën personale edhe në atë profesionale. Mbrëmja parashikohet që të jetë tejet romantike.

Shigjetari

Gjatë kësaj të premteje do të ndiheni më mirë dhe më të fortë. Do të jeni të mbrojtur nga planetet dhe dashuria do të rezervojë surpriza të këndshme. Nëse keni interes ndaj dikujt, ka ardhur momenti për të guxuar. Do të jeni tejet tërheqës gjatë kësaj dite.

Bricjapi

Dita do të jetë nën ritmin e duhur dhe e mbushur me nervozizëm, ku gjatë saj duhet të tregoheni më të kujdesshëm, sidomos në dashuti. Këshillohet që tensionet e jashtme të punës apo të gjërave të tjera të mos i përcillni në familje edhe raportin në çift. Bëni mirë që të lini gjithçka mënjanë dhe të shijoni momentet e bukura.

Ujori

E premtja parashikohet mjaft pozitive dhe e kënaqshme në sajë të ndikimit të Hënës, e cila do ju bëjë më të shoqërueshëm dhe më të prirur për të manifestuar ndjenjat dhe dashurinë. Takimet e reja janë mjaft të favorizuara.

Peshqit

Ju pret një ditë pozitive, por duhet të jeni më pak mosbesues me të tjerët. Dhet kujdes maksimal ndaj një sërë situatash. Ndonjëherë është e nevojshme që ta lini veten të lirë, sidomos në dashuri. Dikush do që t’iu afrojë, por ju e refuzoni. Bëni mirë që ta shqyrtoni këtë mundësi.

Etiketa: horoskopi 5 dhjetor 2019