Julian Deda, letër të hapur Ramës: Ju ftoj të ulni hundën!

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Julian Deda i kërkon kryeministrit Edi Rama me një anë të një letre publike dorëheqjen. Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike i kërkon kreut të ekzekutivit largimin nga posti drejtues pasi sipas tij Shqipëria nuk e meriton dikë të tillë në krye dhe as përkeqësimin e situatës politike.

“ Unë ju ftoj të ulni hundën sepse Shqipëria e shqiptarët nuk meritojnë përkeqësimin e një situate politike krejt të pakuptimtë, nuk ju meritojnë as ju. Në këtë situatë askush nuk del i fituar, përveç jush. Me shpresën e vobektë se ftesa ime do të merret parasysh dhe me urimin të marr mbrapsht përgjigje pozitive, ju lutem zoti kryeministër të pranoni shprehjen e dëshirës sime të sinqertë për shëndet të patrazuar, për ju personalisht dhe familjen tuaj”-shkruan ndër të tjera Julian Deda në rrjetin social “Facebook”.

Kjo kërkesë ironike dhe tallëse vjen fill pas ftesës publike që Rama i drejtoi kryedemokratit Lulzim Basha për t’u ulur në një tavolinë të përbashkët në kuadër të zgjidhjes së krizës aktuale politike.

Postimi i plotë i Julian Dedës:

LETËR PUBLIKE EDI RAMËSZoti Kryeminister, Ju drejtohem me këtë letër publike, në përpjekjen për t’i thirrur arsyes… Opublikowany przez Julian Deda Środa, 22 maja 2019

Etiketa: Edi Rama