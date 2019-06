Juncker: Shqipëria i meriton negociatat, por në qershor e pamundur

Ju sugjerojme

Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker deklaroi gjatë konferencës së përbashkët me Edi Ramën në Bruksel se Shqipëria e meriton plotësisht çeljen e negociatave. Por kur vjen kur flitet për afate kohe, nuk ka një datë të prerë.

Juncker tha se ne duhet ti hapim negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ndërsa pyetjes së gazetares se janë 4 vende skeptike që kërkojnë që vendimi të merret në shtator, Juncker u përgjigj: “Nuk është e pamundur, edhe atyre që janë hezitues ne do u shpjegojmë progresin që kanë bërë këto dy shtete. Mbase nuk do të mundësohen në qershor sepse janë zgjedhjet, mund të merret vendimi dhe më vonë, por e rëndësishme është që t’ua bëjmë të qartë shteteve anëtare të BE se duhen hapur negociatat”.

Ndërsa kryeministri Rama tha se BE-së duhet të bëjë pjesë të tij Ballkanin Perëndimor. “Jam i sigurt, pjesa më e madhe e njerëzve edhe në disa parlamente dhe vende anëtare që flasin për ne, nuk e dinë që Ballkani Perëndimor janë brenda kufijve të BE-së. Jemi të rrethuar nga BE-ja, jemi pjesë e organit, por organi nuk është brenda unionit, duhet të bëjmë një zgjedhje ta lëmë të gjakoset apo ta fusim në vendin e duhur, pjesë e trupit”, tha ai.