Justin Bieber flet për famën, drogën dhe depresionin

Ylli i muzikës pop, Justin Bieber ka treguar së fundmi se si është përballur me famën, drogën dhe depresionin në adoleshencë, kur filloi të admirohej nga miliona njerëz në mbarë botën. Përmes një postimi në “Instagram”, Bieber nuk ka fshehur fakti se ka menduar edhe vetëvrasjen.

“Fillova të merrja drogë kur isha 19 vjeç. Më janë dashur vite për ta kaluar këtë dhe për të rregulluar marrëdhëniet e prishura e për të ndryshuar zakonet e mia”-ka shkruar fillimisht Justin.

“Është e mundimshme të dalësh nga shtrati në mëngjes me qëndrimin e duhur, teksa ke një jetë të mbingarkuar. Ti duhet të përballesh me të kaluarën, punën, përgjegjësit, emocionet, familjen, financat dhe marrëdhëniet që ke. Ndonjëherë madje mund të arrish deri në pikën kur as nuk dëshiron të jetosh më”-ka vijuar më tej ai.

Justin është shprehur gjithashtu se ndonëse shumë njerëzve mund t’iu pëlqejë fakti që janë milionerë, ai e urren, pasi e bën të ndihet i paaftë.

