Justin Bieber martohet me Hailey Baldwin, ja detajet e dasmës luksoze

Ylli i popit Justin Bieber do të martohet sonte me modelen Hailey Baldwin. Dasma e tyre do të zhvillohet në hotelin luksoz “Montage Palmeto Bluff”, në Karolinën e Veriut. Ajo do të përmbajë emra mjaft të njohur, si Kendall Jenner, Bella dhe Gigi Hadid.

Mediat e huaja shkruajnë se planifikimi i dasmës ka qenë mjaft kaotik. Duket se Bieber dhe Balwin kanë qenë konfuzë përsa i takon detajeve. Nga ana tjetër, klientët e hotelit janë ankuar dhe disa prej tyre janë larguar, për shkak se restorantet, pishina kryesore dhe dhomat e masazhit kanë qenë të bllokuara dhe të rezervuara për dasmën.

Justin Bieber dhe Hailey Baldwin janë takuar për herë të parë në vitin 2009, pra 10 vite më parë. Ka qenë babi i modeles, aktori Stephen Baldwin, i cili i ka prezantuar në fillim. Dysha e ka bërë publike lidhjen në janar të 2016-ës, duke postuar nëpër rrjete sociale një foto ku shiheshin duke u puthur bashkë.

