Kupa e Italisë/ Juventus, poker golash Udinezes, dopietë e Dybalas (VIDEO)

Juventusi nuk e ka vënë në diskutim kalimin në çerekfinalen e Kupës së Italisë, duke mundur me rezultatin e thellë 4-0 Udinezen. Kampionët e Italisë kishin mundësi të shënonin edhe më shumë gola, por kanë humbur raste të shumta para portës duke mos ditur të shfrytëzojnë ashtu siç duhet mundësitë e dhëna.

Në minutën e 16, Higuain ka shënuar golin e parë ku asistues ka qenë Dibala. 10 minuta më vonë, ka qenë radha e Dibalës për të gjetur golin, duke realizuar saktë një penallti. Ndërkohë, në të 57 ishte sërish Dibala ai që thelloi shifrat, teksa ndeshjen e vulosi Daglas Kosta me anë të një penalltie.









Sarri kishte lënë pushim për këtë ndeshje Kristiano Ronaldon. Juventusi do të përballet në çerekfinale me fituesin e çiftit Roma-Parma që do të luhet ditën e nesërme. Në kampionat, Juventusi përballet me Parmën në shtëpi. / VipSport

Juventus – Udineze 4-0

16’ Higuain, 26’, 57’ Dibala, 61’ Kosta

